«Получается, что я – немного волшебник» 8.08.2022, 10:12

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Как преподаватель физкультуры стал делать садовую мебель.

Михаил Юрчак работает тренером и вот уже 4 года как занимается еще и тем, что создает из дерева беседки, качели, винные столики, почтовые ящики, ключницы и многое другое. Откуда возникла идея заняться «деревянным» делом, какое изделие было первым и что самое ценное в работе, Михаил рассказал Intex-press.

Михаилу Юрчаку 31 год. По специальности он преподаватель физической культуры, специализировался на тренерской работе – футболе. Однако в жизни Михаилу довелось поработать в разных сферах. Во время учебы в вузе на летних каникулах подрабатывал в качестве проводника на поездах по России. Позже поехал на заработки на стройку в Москву. Но все-равно главной его любовью был футбол.

– Для меня спорт всегда был на первом месте, а в голове – только футбол и матчи. После окончания университета я работал по специальности. Работа в этой сфере заложила во мне ту базу, которая стала фундаментом моего становления, – говорит Михаил.

Зацепили деревянные качели в Польше

Идею работать с деревом, создавать из него садовую мебель Михаил привез из Польши, где вместе с другом также побывал на заработках

– Работали мы у «панов» рабочими по укладке тротуарной плитки. Работа достаточно тяжелая. Проверяли все основательно: каждую деталь, каждый плиточный крестик, каждый сантиметр укладки. А чтобы заработать больше, иногда мы работали по 14, а то и больше часов. Мы клали плитку в частных секторах. Был и крупный объект – делали дорожки на заводе Procter&Gamble в Варшаве, – вспоминает мужчина. – На одном из объектов в последний день нашего пребывания я увидел деревянные садовые качели из бруса. Они были массивные, очень красивые, резные. Я бы даже сказал, что они были величественными. Я смотрел на них и думал, что мама уже несколько лет хочет качели возле дома.

Вместе с другом Михаил начертил эскиз этих качелей – все до мелочей, сделали фото с разных ракурсов.

– Элементы из дерева – лавочки, столики, качели, которые были в Польше в каждом дворе, зацепили меня. Деревянные вещи придавали интерьеру какой-то особенный уют. Чувствуешь себя, как дома, – отмечает он.

Приехав домой, Михаил решил воссоздать качели по привезенным чертежу и фотографиям. Но еще даже не успел доделать, как пришел сосед и попросил продать качели ему.

– Я долго упирался, ведь делал для мамы, но после длительных уговоров, согласился. Это был мой первый клиент, который сам меня нашел, – поясняет мужчина. – А маме я сделал другие качели.

«Сам получаю удовольствие и радую заказчиков»

Михаил отмечает, что его работа с деревом – это больше, чем просто хобби: она приносит и заряд позитива, и доход. Но при этом есть у него и основная работа – инструктором-методистом в ФОКе.

– Я совмещаю две работы, благо график подходящий – два через два, – рассказывает мужчина. – Работая с деревом, я и сам получаю удовольствие, и радую заказчиков. Невозможно передать словами, что ты чувствуешь, когда трогаешь дерево руками, стругаешь его. А как здорово пахнет древесиной! Этот аромат успокаивает.

В создании деревянных изделий Михаилу помогает отец. А идеи он черпает из интернета, что-то само возникает в голове, какие-то нововведения и дополнения вносит, анализируя фото и видео своих уже проданных работ.

– Я стараюсь удивлять. И очень ценю, когда клиенты полностью доверяют мне. Тогда я – творю, – поясняет Михаил. – Самое ценное для меня, самый большой мой «кайф» – видеть восторг и улыбку, когда люди забирают уже готовые изделия.

Михаил работает на улице, на площадке без навеса, поэтому погода – важный фактор для него. На изготовление того или иного предмета у него может уйти от 1 до 4 дней – все зависит от заказа и сложности работы.

Заказчики, по словам мужчины, у него не только из родного города Слонима, но и из Гродно, Минска и других населенных пунктов. Наибольшим спросом пользуются качели, беседки, все чаще спрашивают мангалы.

Самым важным и значимым для себя Михаил считает заказ от одного из крупнейших предприятий Слонима.

– Приехали, посмотрели, что я могу, и доверились мне. Результатом все остались довольны. Честно говоря, я очень горд. Ведь мой труд теперь будет украшать городское предприятие, – отмечает он.

«Получается, что я – немного волшебник»

В планах Михаила развиваться дальше, «ведь совершенству нет предела». Его поддержка и мотиватор – это семья, родные. А самое ценное – доверие клиентов.

– Клиентам нравится то, что я делаю, а мне то, что мне доверяют. Самый ценный момент в моей работе – это когда мысль с новой идеей появляется в моей голове, и тут – бац, клиент с такой же просьбой. И я рад, как ребенок, что смогу реализовать эту идею, – говорит Михаил. – А когда человек говорит, что всегда хотел именно такие вещи из настоящего дерева, это тоже очень ценно для меня. Получается, что я немного волшебник, раз могу воплотить мечту в реальность, да еще и своими руками.

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