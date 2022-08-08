В Борисове задержали экс-главреда независимой газеты

В Борисове задержали экс-главреда независимой газеты5
- 8.08.2022, 19:16
- 3,606
Cиловики вытянули Анатолия Букаса и его жену из автомобиля на стоянке.
В Борисове задержали бывшего главного редактора газеты «Борисовские новости» Анатолия Букаса, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.
8 августа силовики вытянули Букаса и его жену из автомобиля на стоянке. После этого у них дома прошел обыск.
Во время задержания от силовиков прозвучали обвинение в распространении экстремистских материалов. Предположительно, завтра состоится суд над Анатолием Букасом. Его супругу отпустили.
По данным БАЖ, на сегодняшний день в Беларуси за решеткой находятся 30 представителей медиа.