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В Борисове задержали экс-главреда независимой газеты

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  • 8.08.2022, 19:16
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В Борисове задержали экс-главреда независимой газеты
Анатолиq Букаса

Cиловики вытянули Анатолия Букаса и его жену из автомобиля на стоянке.

В Борисове задержали бывшего главного редактора газеты «Борисовские новости» Анатолия Букаса, сообщает Белорусская ассоциация журналистов.

8 августа силовики вытянули Букаса и его жену из автомобиля на стоянке. После этого у них дома прошел обыск.

Во время задержания от силовиков прозвучали обвинение в распространении экстремистских материалов. Предположительно, завтра состоится суд над Анатолием Букасом. Его супругу отпустили.

По данным БАЖ, на сегодняшний день в Беларуси за решеткой находятся 30 представителей медиа.

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