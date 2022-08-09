Из Херсона начали вывозить семьи военных РФ 18 9.08.2022, 19:30

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После ударов ВСУ у оккупантов началась паника.

После удара украинских военных по Антоновскому и Каховскому мостам, войска РФ начали вывозить из Херсона свои семьи, информирует Херсонская ОВА в Facebook.

«В результате недавних ударов ВСУ по Антоновскому и Каховскому мостам в оккупантов началась паника. Вчера Антоновский мост был окружен с обеих сторон, местных жителей не допускали. Также из-за этих событий начался массовый вывоз семей военных РФ, которые жили в Херсоне», — говорится в сообщении.

8 августа украинцы снова ударили по Антоновскому и Каховскому мостам, заявила руководитель координационного пресс-центра сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк. Она отметила, что действия ВСУ оказывают существенное влияние на моральное состояние оккупантов, а также на их боеспособность.

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