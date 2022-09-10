Что ждет белорусский рынок подержанных авто осенью 10.09.2022, 10:15

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Ситуация действительно неординарная.

Сегодня едва ли не каждый белорусский продавец или покупатель, планирующий до конца года совершить выгодную сделку по продаже или приобретению подержанного автомобиля, на распутье. Что ждет рынок авто с пробегом нынешней осенью? В этом вопросе попытались разобраться журналисты портала tochka.by.

Удержанию высокого уровня цен способствует дефицит новых авто и покупатели из РФ. Вместе с тем белорусы за машинами по новым ценам в очереди не выстраиваются.

«Ситуация действительно неординарная. В одной корзине сейчас и упомянутый дефицит, и россияне, и ожидаемый многими сезонный всплеск спроса. С другой стороны, цены на авторынке по некоторым позициям не просто подросли, а уже прибавили 50-70%, а то и все 100% к прежней стоимости», – говорят эксперты.

Само собой, это не могло не сказаться на продажах. Касательно новых авто по итогам июля они снизились в пять раз по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Ситуацию по данному сегменту авторынка, в отсутствии статистики по продажам авто с пробегом, можно отследить по объему предложений на сайтах-агрегаторах объявлений о продаже подержанной автотехники. И вот что следует из этой информации.

Количество предложений авто с пробегом в минувшие летние месяцы стабилизировалось у отметки 41-42 тысячи. То же можно сказать о структуре предложений по возрасту выставленных на продажу машин с пробегом.

Возвращаясь же к теме цен на подержанные авто, несложно догадаться, что их продавцы увеличивали с оглядкой на изменение прайсов новых автомобилей. Цены на оставшиеся автомобили у официальных дилеров худо-бедно стабилизировались в части роста где-то в середине лета. Не исключено, что на это повлияло появление существенных скидок на Geely, а затем и на другие китайские марки.

Вторичный же рынок, осознав, что за $10 000 в эквиваленте о новой LADA Vesta можно даже не мечтать, и даже новую Granta за такую сумму не купишь, быстренько скорректировал ценники на все, что было в наличии с пробегом. Как уже упоминалось выше, масла в огонь подлили россияне, поехавшие в Беларусь за доступными, по их меркам, подержанными иномарками.

Впрочем, как показала практика летних месяцев, на их деньги в силу целого ряда причин могут рассчитывать либо продавцы машин в возрасте до 3-4 лет, либо те, у кого на продажу выставлен своего рода эксклюзив (маслкары, электроавтомобили, рамные внедорожники и т.п.). Количество же предложений машин в разных ценовых сегментах на белорусском рынке подержанных авто теперь выглядит следующим образом.

Легко понять, что 60% всех предложений рынка авто с пробегом – машины до $10 000 в эквиваленте. Рынок же, согласно первой диаграмме, не такой уж и старый. И тут самое время взглянуть на задекларированные продавцами пробеги. Может дело в них? В службах такси машин нынче работает немало.

Вот что демонстрируют расчеты. С пробегом до 100 000 км белорусский рынок авто предлагает немногим более 7200 подержанных машин (17,5% от общего объема). До 200 000 км – еще 9900 авто (24% от общего объема). Оставшиеся 58,5% – автомобили с пробегами свыше 200 000 км, что для машин с чугунными блоками цилиндров двигателя не так уж и много, а вот в случае с модными нынче алюминиевыми вариантами с разного рода напылениями – повод задуматься об оставшемся ресурсе силового агрегата. Не стоит также забывать, что турбины, компрессорные наддувы, вариаторы в трансмиссии и роботизированные КПП тоже не вечны.

Cобеседники из «Евротайм»« полагают, что наиболее вероятный сценарий развития ситуации на рынке подержанного автотранспорта на ближайшие месяцы – затишье, в процессе которого покупатели будут находить либо относительно свежие авто с пробегами до 100 000 км, либо наиболее доступные в части цен экземпляры, не требующие значительных средств для приведения их в нормальное для безопасной эксплуатации состояние.

В первом случае приобрести достойный экземпляр без единовременной выплаты большого количества средств помогут лизинг и кредит. Во-втором – покупателю остается надеяться на собственный здравый смысл или помощь высококвалифицированных автоподборщиков.

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