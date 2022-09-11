Отзывчивые белорусы пошли на поиски заблудившихся односельчан и заблудились сами 10 11.09.2022, 16:53

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Заблудившихся спасало МЧС.

10 сентября четыре женщины из деревни Еловая Ганцевичского района Брестской области отправились на сбор клюквы на болото, но заблудились. Спасать их вызвались односельчане, сообщает МЧС Беларуси.

Когда выяснилось, что женщины заблудились, на поиски вышли еще два человека. Они нашли потерявшихся, но к тому времени потерялись сами и выйти уже не могли. Благо с ними были мобильные, и они вызвали спасателей, передав примерные координаты местонахождения.

В 21:00 спасателям поступило от них сообщение.

В поисках были задействованы работники МЧС и РОВД. Спасатели, прибыв на место, использовали для привлечения внимания сигнальное громкоговорящее устройство, а также пешком прочесывали лес. Имеющиеся координаты геолокации позволили определить место, где находились люди. В 22:15 жителей деревни нашли спасатели Андрей Костюк и Андрей Кононович.

В медицинской помощи жители деревни не нуждались.

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