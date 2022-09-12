Великий зимний уход 3 Юрий Романенко

12.09.2022, 13:58

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Юрий Романенко

Симоньян торжественно заявит, что Керченский мост построили для того, чтобы эффектно уйти из Крыма.

«Отрицательное наступление», «великий отход» и прочие маркеры, которые распропаганда использует для прикрытия бегства в Харьковской (а теперь уже и Донецкой и Луганской) области отражают логику стратегического маневра, задуманного Генштабом ВС РФ.

Этот замысел в общих чертах был реализован в конце марта, когда Россия начала быстро выводить свои войска под соусом концентрации на более важных направлениях. Дальше мы наблюдали концентрацию на Донбассе и на юге Украины.

После того, как все задачи были достигнуты, теперь Россия будет концентрировать свои войска в районе ОРДЛО, когда армию поспешно отведут и оттуда, то будут реализованы завершающие мазки великого стратегического замысла - концентрация остатков армии на Перекопе и последующее героическое затопление Черноморского флота в Севастополе.

Последним аккордом «Большого отхода» будет величайший маневр армии России, который войдет в историю, как «Великий зимний уход по Крымскому мосту». Симоньян торжественно заявит, что Крымский мост построили для того, чтобы Россия эффектно ушла из Крыма навсегда и упростить приход Украины на исконно украинские территории в бассейне Кубани и Терека.

Юрий Романенко, «Фейсбук»

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