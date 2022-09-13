Доходы РФ от энергоносителей сократились до минимума 13.09.2022, 20:32

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Работают западные санкции.

Доходы России от энергоносителей в августе этого года сократились до самого низкого уровня более чем за год, поскольку из-за западных санкций Кремль был вынужден продавать нефть со скидкой.

Об этом 13 сентября сообщило Bloomberg.

Отказ покупать российскую нефть в Европе означает, что Москва была вынуждена продавать нефть с большой скидкой на азиатских рынках, что лишало ее возможности пользоваться всеми преимуществами более высоких цен.

При этом в августе в Европе были зафиксированы рекордно высокие спотовые цены на газ, а газовые доходы не смогли полностью компенсировать снижение доходов от нефти. Параллельно «Газпром» этим летом значительно сократил экспорт газа в Европу.

Еще один удар по казне Кремля, пишет Bloomberg, может нанести «потолок цен», который страны G7 планируют установить на российские нефть и нефтепродукты.

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