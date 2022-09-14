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В Минске столкнулись две девушки на электросамокатах

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  • 14.09.2022, 15:57
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В Минске столкнулись две девушки на электросамокатах

Одна из них получила серьезные травмы.

16 августа на минской велодорожке в районе Дворца спорта столкнулись две девушки на электросамокатах. Обе упали. О состоянии одной из них нам пока ничего не известно: она уехала с места происшествия. Другая девушка получила серьезные травмы, и процесс восстановления до сих пор не завершен, пишет Onliner.by.

Происшествие на велодорожке

— Моей дочери 17 лет. В тот день, 16 августа, она каталась на арендном электросамокате по велодорожке за Дворцом спорта, — рассказал Вячеслав, отец пострадавшей девушки.

Было примерно 18:15. Сложный участок велодорожки с изгибом, обзорность затруднена постройкой и деревьями.

— Неизвестная девушка также на электросамокате двигалась навстречу моей дочери, они ехали каждый в своем направлении. Вторая девушка не справилась с управлением, пересекла двойную разделительную полосу между дорожками, что привело к столкновению с электросамокатом моей дочери, — утверждает собеседник.

— После этого неизвестная мне девушка встала и поехала дальше. А моя дочь получила серьезные травмы: закрытую ЧМТ, сотрясение мозга, сложный перелом левой руки. Также сломана челюсть в двух местах со смещением отломков, сколоты три зуба, были ушибы внутренних органов и ушибленная рваная рана подбородка, — рассказал отец девушки.

Последствия

По его словам, наибольшее беспокойство причиняют именно травмы челюсти. Пока трудно даже говорить о том, каким будет восстановление.

— Уже проведена сложная операция по установке титановой пластины в челюсть, требуется длительная реабилитация, — отметил он.

После столкновения на место вызывали милицию и скорую помощь.

— Я написал заявление, вторую девушку ищут. Судя по всему, она тоже двигалась на арендном самокате, и милиция направляла соответствующие запросы в кикшеринговые компании. Но с момента происшествия прошел почти месяц, а результата нет, — переживает читатель.

Может быть возбуждено уголовное дело

В ближайшее время семья должна получить заключение медиков о степени тяжести травм, полученных дочерью. От этого будет зависеть дальнейшее развитие событий.

Известны случаи, когда столкновение на велодорожке с серьезными последствиями оборачивалось возбуждением уголовного дела. К примеру, так было после того, как велосипедист сбил пешехода на участке веломаршрута возле отеля Marriott на проспекте Победителей. Велосипедисту было предъявлено обвинение по ст. 155 Уголовного кодекса — «Причинение тяжкого или менее тяжкого телесного повреждения по неосторожности». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 25 процентов из заработка в доход государства.

Отец девушки: «Я прошу помочь»

Многое зависит от того, будет ли установлена личность второй участницы происшествия недалеко от Дворца спорта. Отец пострадавшей девушки рассчитывает на помощь очевидцев происшествия.

— Там было много людей, которые, возможно, что-то видели или делали фото и видео, — говорит он.

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