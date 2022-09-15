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ВСУ подбили из засады колонну российских танков Т-72Б3 на трассе Волохов Яр-Изюм

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  • 15.09.2022, 11:32
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ВСУ подбили из засады колонну российских танков Т-72Б3 на трассе Волохов Яр-Изюм

Уничтожен также грузовик с боеприпасами.

В ходе контрнаступления в Харьковской области украинские военные уничтожили колонну россиян в составе трех танков Т-72Б3 и грузовика с боеприпасами.

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал на своей странице в соцсети видеозапись с места успешной атаки. Бойцы уничтожили грузовик, вывели из строя два танка, а один забрали как трофей.

«Удачная засада украинских войск на дороге Волохов Яр-Изюм. Колонна танков Т-72Б3 образца 2016 года была атакована во время движения по трассе... Взорвалась также машина с боекомплектом. Боекомплект танковый», - рассказывает Бутусов.

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