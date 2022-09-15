Назван эффективный способ избавиться от жира на животе 4 15.09.2022, 13:28

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Этот метод положительно сказывается на здоровье организма.

Доктор наук Кари Пилолла из Калифорнийского политехнического университета рассказала, как избавиться от жировых отложений в районе живота, пишет medicina.ua.

В частности, в статье говорится, что диета с большим содержанием клетчатки и низким уровнем насыщенных жиров поможет в предотвращении или борьбе с абдоминальным ожирением, при котором избыток жировой ткани образуется в области живота и верхней части туловища.

Необходимо увеличить потребление овощей, фруктов, бобовых, круп и по возможности убрать из своего рациона жирное мясо, выпечку и продукты высокой степени обработки. Как указывает автор работы, подобный стиль питания будет способствовать снижению риска развития различных сердечно-сосудистых заболеваний.

Доктор подчеркивает, что не существует универсальной «чудо-диеты» или биоактивных добавок, которые помогли бы избавиться от жировых отложений на животе. Она также отметила важность регулярных физических нагрузок в борьбе с абдоминальным ожирением.

В статье отмечается, что у людей с избыточным весом повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и метаболического синдрома.

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