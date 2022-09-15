Новый вассал Китай 3 Леонид Невзлин

15.09.2022, 15:41

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Леонид Невзлин

Си оказался не так прост.

Когда на открытии Зимних олимпийских игр в Пекине Владимир Путин и Си Цзиньпин улыбались в камеру и клялись в дружбе и сотрудничестве «без границ», Путин уже держал фигу в кармане – планировал вторжение в Украину и рассчитывал припомнить обещания Си, когда России понадобится помощь.

Но Си оказался не так прост. Продавать в Россию дешевые телефоны – пожалуйста. Покупать у Москвы нефть за бесценок – только рад. Разглагольствовать о «многополярном мире» и «финансовой гегемонии», которую нужно разрушить – сколько угодно. Рисковать самому попасть под санкции, помогать деньгами и военной техникой, вызывать хоть малейшее недовольство среди китайских бюрократов накануне очередного переизбрания Си лидером КНР? Не на того напали.

Так и остался Путин – с неисправными иранскими беспилотниками, с ракетами из Северной Кореи и с собственными танками, брошенными на востоке Украины спасающейся бегством «второй армией мира».

На проходящем сейчас саммите Шанхайской организации сотрудничества Си может усилить свою риторическую и дипломатическую поддержку Путина. То есть – на словах. А не деле – у Китая новое вассальное государство, которое будет покупать все, что Пекин захочет ему продать, и продавать все, что Пекин захочет купить – на своих условиях. Такое вот «сотрудничество без границ». Такой «многополярный мир», где Россия уже даже не полюс.

Леонид Невзлин, Telegram

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