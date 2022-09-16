«Гаражник» со всей дури крутил болты» 1 16.09.2022, 10:16

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История автовладельца, который решил отремонтировать авто не у официального дилера.

Андрею нужно было отремонтировать компрессор в своей машине. Процедура несложная, и хорошие знакомые отправили его к «гаражнику», которого охарактеризовали как «золотые руки», но вышло немного иначе.

«Гаражник» со всей дури крутил болты»

Он рассказывает abw.by, что к «гаражникам» относится хорошо, ведь там тоже есть толковые специалисты, которых не у всякого официального дилера встретишь. Однако в этой истории что-то пошло не так:

- Ремонт муфты компрессора в моем понимании не должен был вызвать проблем, но... «Гаражник» по телефону рассказал, что при снятии муфты обломился болт, фиксирующий прижимную пластину, поэтому требуется замена компрессора в сборе.

Андрей посмотрел стоимость деталей и пришел к выводу, что на такой расклад не подписывался, поскольку вырисовалась сумма ремонта 5200 рублей. Машину у «гаражника» он в итоге забрал, заплатив за работу 30 рублей. После этого читатель отправился к «официалам», и те объяснили тонкости ремонта.

- Оказалось, что прижимная пластина муфты фиксируется не болтом, а накручивается на резьбу вала компрессора. «Гаражник», как я понимаю, этого не знал и со всей дури крутил болты, что привело к обламыванию хвостовика вала компрессора и сделало невозможным снятие самой муфты. Компрессор был «приговорен», – констатирует Андрей.

«Гаражник» же в телефонном разговоре сказал, что вращал болт против хода часовой стрелки, хотя для снятия пластины ее нужно зафиксировать и поворачивать вал по ходу часовой стрелки. По мнению специалиста, снять пластину не дают шлицы. Но, как говорит Андрей, она крепится на резьбе.

В итоге Андрей рассказал ему, как нужно было делать. Однако мастер ни в какую: мол, все делал правильно. Упертость «гаражника» вывела читателя из себя, и он в Viber написал большое сообщение, в котором упомянул и про следы от ударов зубилом по прижимной пластине, и полную калькуляции необходимого ремонта. Причем он посчитал «бэушный» компрессор из Польши и сопутствующие расходы. Получилось примерно 850 рублей – гораздо меньше, чем требовалось изначально, но все равно немало.

В ответ герою прилетело такое сообщение:

А затем еще одно:

- Он умеет снимать все шкивы в природе, оказывается. Но только в моей машине что-то пошло не так, он не виноват. Полазал по разным форумам и нашел этого специалиста. Он, оказывается, индивидуальный предприниматель и зарегистрирован на улице Ангарской в Минске. Связь с ним пропала. Что можно сделать в данной ситуации? – спрашивает Андрей.

Упираться себе дороже

Начнем с того, что раз уж гаражных дел мастер является индивидуальным предпринимателем, то он, рекламируя свои услуги в интернете, должен размещать о себе полную информацию, а не только номер телефона, о чем сказано в Правилах бытового обслуживания потребителей, утвержденных постановлением cовмина №1590. И да, еще иметь книгу замечаний и предложений, документы об оплате услуг выдавать и много-много всяких тонкостей выполнять, которые указаны в постановлении.

Андрей обнаружил недостатки в оказанной услуге, и их нужно было указать в документе, который подтверждал заказ или удостоверял приемку. Однако таких бумаг «гаражник» не выдал, и это еще одна его проблема помимо возможного судебного разбирательства. За это могут наказать компетентные органы, а доказательств предпринимательской деятельности и помимо рекламных объявлений в этой истории предостаточно. Настоятельно советуем предпринимателю с указанными нами Правилами ознакомиться как в целом, так и с главой 15 «Особенности оказания бытовых услуг по техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств».

Закон о защите прав потребителей (далее – закон) в этой истории тоже как никогда к месту. Глава 4 «Защита прав потребителя при выполнении работ (оказания услуг)» раскрывает, какими правами обладает потребитель в случае оказания некачественных услуг:

- безвозмездное устранение недостатков выполненной работы (оказанной услуги);

- соразмерное уменьшение цены выполненной работы (оказанной услуги);

- возмещение понесенных расходов;

- расторжение договора и возврат уплаченных сумм денежных средств;

- полное возмещение убытков;

Последний упомянутый нами пункт особенно важен, игнорировать его не стоит. Суд это учтет. Если «ипэшник» требований потребителя не выполнит и в деле на стороне Андрея выступят специалисты общественных объединений потребителей или местные исполнительные/распорядительные органы, то мастер помимо полного возмещения ущерба выплатит еще и штраф в таком же размере. Причем штраф этот обязательный (ст.44 закона), то есть финансовые убытки умножаем на два. Так что упираться предпринимателю себе дороже, учитывая настрой Андрея разбираться вплоть до суда.

А если бы «гаражник» не был индивидуальным предпринимателем? Тогда в дело вступают нормы Гражданского кодекса, глава 58 которого обязывает возместить причиненный вред и тоже в полном объеме.

Дело остается за малым – для начала предъявить требования. Причем для этого даже не нужно писать официальные бумаги – переписка в Viber с указанием требований тоже годится (ч.2 ст.48 закона). А дальше – только суд.

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