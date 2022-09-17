Удалить опухоль 2 Андрей Санников

17.09.2022, 13:48

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Вниманию Урсулы фон дер Ляйен.

Выступая в среду, 14 сентября, в Европарламенте с посланием «О положении Союза» председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сделала очень важное признание. Она сказала, что война преподнесла один серьезный урок: надо было прислушиваться к тем, кто знает, чего ожидать от России. Например, к Польше, странам Балтии, белорусской оппозиции... Признание смелое, долгожданное, но неполное.

Фон дер Ляйен имела в виду белорусскую оппозицию, появившуюся не в 2020 году, а намного раньше. Поскольку я отношу себя именно к этой, реальной оппозиции, то считаю необходимым внести уточнения.

Безусловно, основной источник зла сегодня – путинская Россия, развязавшая страшную войну, и основная задача всего цивилизованного человечества заключается в том, чтобы помочь Украине победить в этой войне и покончить с этим злом, желательно навсегда.

Однако военной победы над Россией – недостаточно. Необходимо полностью удалить раковую опухоль диктатуры, разросшуюся в нашем регионе. Именно диктаторские режимы являются источником и питательным бульоном смертоубийственных войн.

Война в Европе не случилась неожиданно. Ее планомерно, не спеша готовили две диктатуры - путинская и лукашенковская, - на глазах у всех.

Именно на территории Беларуси в течение многих лет Лукашенко позволял Кремлю проводить крупномасштабные маневры, на которых отрабатывались сценарии российской агрессии в Европе при поддержке режима Лукашенко. Одновременно диктатура Лукашенко служила моделью для построения диктатуры в России. Беларусь стала полигоном для отработки самых жестоких методов ликвидации прав человека, гражданских и политических свобод. Покорность общества, задушенного репрессиями, развязывает руки психопатам у власти.

Эти процессы происходили при снисходительном, а порой и благожелательном отношении демократического мира ко всем этим приготовлениям. Иногда, правда, применялись мягкие санкции, когда диктаторы переходили все границы жестокости и вранья, но они были недолгими и потому эффект от них был ограниченным.

Опухоль диктатуры необходимо удалить полностью. Это значит избавиться от обоих режимов: в Москве и Минске.

Допустить мысль о том, что Лукашенко может остаться после ухода Путина, означает допустить не просто продолжение войны, но ее эскалацию и перелив на соседние территории.

У Евросоюза накоплен более, чем достаточный опыт взаимодействия с режимом Лукашенко. Испробованы разные подходы, при которых все европейские морковки были с удовольствием диктатурой съедены. Не стоит искать новые лакомства для мерзавцев. Нет ничего сложного в выборе правильной модели отношений с диктаторами: их нельзя поощрять, с ними нельзя миндальничать, они понимают только язык силы, только удары палкой.

Евросоюз не может позволить себе «подустать» от проблем с Лукашенко, только не во время страшной войны, которую этот диктатор поддерживает и в которой участвует на стороне Кремля.

У Евросоюза сегодня имеется достаточно рычагов, средств и опыта, чтобы обуздать режим Лукашенко.

Ни грозные заявления, ни сладкие увещевания на Лукашенко не действуют. А санкции действуют. Они с Путиным стали открыто это признавать и выпрашивать послабления.

Значит, надо применять то, что действует, особенно для освобождения политзаключенных.

В Беларуси их тысячи, и только жесткие санкции позволят им выйти на волю.

Другого языка диктаторы не понимают.

Лукашенковская политика проста, как конструкция сельского нужника. В основе ее - ложь.

Причем ложь постоянная, ложь долговременная, без роздыху, без зазора на полуправду, без логики и без стыда.

Расчет простой: утомить всех враньем, повышая его градус и нелепость, и найти среди «уставших» от этой лжи слабые звенья, готовые сделать вид, что верят в обещания диктатора стать на путь исправления.

В прошлом эти его приемчики, к сожалению, срабатывали, частично из-за наивности политиков, частично из-за коррупции. Бизнес интересы западных политиков вызывали их своеобразную глухоту.

Сегодня такие эксперименты просто непозволительны. Они уже привели к войне.

Хорошо, что Урсула фон дер Ляйен признала ошибки. Осталось начать слушать тех, кто понимает реальную угрозу диктаторских режимов, подрывающих международную безопасность. Осталось понять, что режим Лукашенко должен нести полную ответственность за преступления против народа Беларуси, за убийства, пытки, насилие.

Осталось принять действенные меры, чтобы режим Лукашенко, как соучастник агрессии России в Украине, не избежал той же ответственности за эту войну, как и режим Путина.

Андрей Санников, «Фейсбук»

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