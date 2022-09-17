Ученые обнаружили в Чехии загадочное 7000-летнее сооружение 17.09.2022, 21:42

Археологи отметили, что это старейшее свидетельство архитектуры в Европе.

На окраине чешского города Прага в районе Винорж археологи обнаружили «кругляк» (или «рондели», что с чешского означает «круглый»), которому 7 тысяч лет, и еще одно монументальное сооружение. Пока неизвестно кто и как использовал эти древние здания, которые старше Стоунхенджа и египетских пирамид. Об этом сообщает Аrkeonews (перевод - apostrophe.ua).

Рондели похожи на огромные круглые сооружения эпохи неолита, построенные между 4600 и 4900 годами еще до нашей эры. Это делает их еще более старыми, по сравнению со Стоунхенджем в Англии и пирамидами в Египте. То есть центральноевропейские рондели - самые старые монументальные сооружения в Европе. Их построили древние люди еще до того, как открыли железо, а потому единственными инструментами у них были камни и кости животных.

Старейшее свидетельство архитектуры в Европе имеет ряд (1-4) круглых канав по кругу с несколькими входами в центр. Высота сооружения - от 30 до 240 метров, но чаще встречаются от 60 до 80 метров. Рвы шириной около 1,5 метров, но бывают и 14 метров и глубиной до шести метров. Кругляк в Винорже диаметром 55 метров имеет необычную планировку с тремя отдельными входами.

Ученые предполагают, что рондели использовали как экономический центр, центр торговли или центр религиозного культа, где проводили обряды перехода или ритуалы, связанные со временем года.

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