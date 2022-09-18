Врач назвал продукты, которые помогут заснуть 18.09.2022, 18:04

Они обладают cнотворным эффектом.

Некоторые продукты по своему действию очень похожи на снотворное. Об этом пишут росСМИ.

Cистему сна и бодрствования регулируют три компонента: триптофан, серотонин и мелатонин. Первый из них – это аминокислота, которая поступает в организм только с продуктами питания, а из нее синтезируется серотонин, который отвечает бодрость днем, и мелатонин, регулирующий качество сна.

Снотворным эффектом обладают орехи, морепродукты, мясо, бобовые и кефир.

В частности, много триптофана содержится в кунжуте, фисташках, миндале, кешью и фундуке. Это рекордсмены по содержанию полезной аминокислоты.

Также могут оказывать снотворный эффект мясо кролика или индейки, палтус, лосось, форель, скумбрия, лангусты, креветки, омары, осьминоги и фасоль с чечевицей. Эти продукты следует употреблять часа за три до сна.

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