Врач назвал продукты, которые помогут заснуть
- 18.09.2022, 18:04
Они обладают cнотворным эффектом.
Некоторые продукты по своему действию очень похожи на снотворное. Об этом пишут росСМИ.
Cистему сна и бодрствования регулируют три компонента: триптофан, серотонин и мелатонин. Первый из них – это аминокислота, которая поступает в организм только с продуктами питания, а из нее синтезируется серотонин, который отвечает бодрость днем, и мелатонин, регулирующий качество сна.
Снотворным эффектом обладают орехи, морепродукты, мясо, бобовые и кефир.
В частности, много триптофана содержится в кунжуте, фисташках, миндале, кешью и фундуке. Это рекордсмены по содержанию полезной аминокислоты.
Также могут оказывать снотворный эффект мясо кролика или индейки, палтус, лосось, форель, скумбрия, лангусты, креветки, омары, осьминоги и фасоль с чечевицей. Эти продукты следует употреблять часа за три до сна.