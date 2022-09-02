Украинская теннисистка отказалась пожать руку Азаренко после матча на чемпионате US Open 8 2.09.2022, 8:09

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Марта Костюк

Перед игрой Марта Костюк отправила сопернице смс.

Украинская теннисистка Марта Костюк не стала обмениваться традиционным рукопожатием со своей соперницей Викторией Азаренко из Беларуси по окончании матча во втором круге Открытого чемпионата США, сообщает BBC.

В четверг бывшая первая ракетка мира Азаренко победила Костюк в двух сыгранных сетах.

Вместо того, чтобы пожать руку сопернице по окончании поединка украинская спортсменка подождала ее возле сетки с поднятой в руках ракеткой, которой Азаренко коснулась своей ракеткой.

По словам Костюк, перед матчем она отправила Азаренко смску, в которой предупредила ее, что привычного рукопожатия на корте не будет.

«Это мое решение, потому что никто из них [игроков из России и Беларуси] публично не осудил войну и действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать», — сказала Костюк на послематчевой пресс-конференции.

«С некоторыми из них у меня были личные отношения, но они ко мне даже не подошли. А у некоторых очень много болельщиков, которые на них равняются. Но они не использовали свою платформу, чтобы распространить правильный посыл, что они не поддерживают войну», — объяснила украинская теннисистка.

По ее словам, она не питает никакой неприязни к Азаренко лично, однако у той огромное влияние за пределами тенниса, в Беларуси, и она могла бы сделать больше.

Азаренко, в свою очередь, сообщила, что не была удивлена поступком Марты, однако не считает, что это такая уж важная история.

«Когда в марте все случилось, я связалась со всеми украинскими игроками, с которыми у меня есть личные отношения. Но я не хочу навязываться тем, кто может не хотеть со мной разговаривать», — приводит слова белорусской теннисистки Sports.ru.

«Если Марта захочет со мной поговорить, я готова, — добавила она. — Я всегда готова выслушать, попытаться понять. Я считаю, что сейчас важнее всего сочувствие. Ситуация в мире очень сложная, но нельзя забывать, что мы все люди и должны относиться друг к другу по-человечески».

Занимающая 65-ю строчку в мировом рейтинге игроков Марта Костюк с начала российского вторжения в Украину регулярно выступает с осуждением войны и старается привлечь внимание к разрушительным последствиям российской агрессии для ее страны.

В апреле она в числе нескольких других украинских игроков призвала запретить российским и белорусским теннисистам участвовать в международных состязаниях, если они не согласятся публично осудить войну.

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