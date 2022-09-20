«Атмосфера тут просто зашкаливает» 1 20.09.2022, 8:49

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Семь мест в Беларуси, куда обязательно стоит поехать этой осенью.

В выпуске «Куда поехать в Беларуси» сайт citydog.io пишет о локациях, о которых многие скорее всего не знали. А осень таким местам придаст еще больше огня.

Руины усыпальницы Слизней: «Место очень впечатляет, особенно на закате»

Деревня Друцковщизна находится западнее Несвижа. Но по факту в прошлом она не принадлежала Несвижу и Радзивилам: связи некоторых владельцев этих земель шли прямиком в Новогрудок. Именно оттуда вел свою летопись знатный род Мацкевичей, которым и принадлежала Друцковщизна.

Далее можно описывать события на уровне эпизода сериала «Санта Барбара». Женская половина рода выпорхнула из родового гнезда по другим семьям. Так, например, имение в Друцковщизне перешло к Леону Корбуту. Но так как война Речи Посполитой против Российской Империи была очень тяжелым испытанием для этих земель, ему пришлось продать усадьбу обратно Мацкевичам.

Сначала там жила его жена, но позже и она уехала. А усадьба перешла очередной родственнице – Анели Мацкевич, которая в самом начале XIX века вышла замуж за судью и хорунжего Новогрудского повета Яна Слизня.

У Яна и Анели было шестеро детей, – и передача земель по наследству требовала определенного расчета. В итоге Друцковщизна досталась второму по старшинству сыну Оттону Слизню. Парень много поездил по миру, а после вернулся на родные земли. Именно Оттон был инициатором строительства усыпальницы Слизней.

Если говорить о личных впечатлениях, то место очень впечатляет, особенно если успеете к закату. Сейчас вас там встретит кладбище почти среди поля, совсем без деревьев (хотя когда-то их там было очень много), где над могилами возвышаются руины усыпальницы Слизней.

Как добраться: агрогородок Друцковщизна, Несвижский район, Минская область.

Усадьба Ковалевщина: «Любителям заброшек локация должно понравиться»

Информации об этой усадьбе крайне мало. В сети гуляют примерные даты постройки – конец XIX-начало XX века – и есть возможные данные, что последними владельцами ее были Чуловские.

Уже в советские годы здесь находилась школа-интернат: до сих пор на этой территории расположены два заброшенных корпуса-призрака. В целом же здание усадьбы в довольно хорошем состоянии. На фасаде таблички, которая признает здание историко-культурной ценностью, нет, а это значит, что скорее всего ничего здесь реставрировать не будут. В лучшем случае новый владелец отремонтирует здание и приспособит его под склад.

В плане туристического потенциала на данный момент это место вряд ли станет чем-то интересным. Но все-таки это наша история, да и любителям заброшек локация должно понравиться.

Как добраться: деревня Задворье, Столбцовский район, Минская область.

Часовня святого Иосифа: «Это главная достопримечательность в деревне Куль»

В этих краях было знатное имение, но от былого величия почти ничего не осталось. Усадебный дом развален и порос бурьяном, а в сети даже нет сведений о последних его владельцах. Зато сохранились некоторые хозяйственные постройки и небольшая католическая часовня святого Иосифа – главная достопримечательность в деревне Куль.

Вероятно, история имения началась с братьев Базаревских, которые сняли в ренту у Радзивиллов эти земли. В дальнейшем тут управляла делами чета Бржезовских, при которых и построили часовню в 1847 году, а чуть позже все имение Куль было заложено московскому банку за долги.

Спустя еще несколько лет земли выкупил поляк по происхождению Яков Дилениус. При нем была построена винокурня, бумажная фабрика, водяная мельница и часть хозяйственных построек.

Как добраться: деревня Куль, Столбцовский район, Минская область.

Руины костела иезуитов: «В 1990-е в костеле уже ничего не было – даже крыши»

Попасть на этот объект хотелось давно, но втиснуть его в какой-либо маршрут никак не получалось. А тут поездка в Несвиж – и Новые Новоселки вписываются идеально. Не пожалел: место с энергетикой, все как мы любим. Вот только немного непонятный облик здания не давал покоя, но после того, как покопался в истории, все встало на свои места.

Развитие несвижских земель – это всецело заслуга Радзивиллов. Николай Радзивилл по прозвищу Сиротка после принятия католичества приглашал на свои земли монашеские ордены и дарил им целые деревни во владения. Вот и Новые Новоселки с православным населением достались Ордену иезуитов, которые построили здесь деревянный униатский храм.

А уже каменный храм в Новых Новоселках появился в середине XVIII века благодаря несвижскому ксендзу Троцкевичу. Костел был словно копия старшего брата, костела Божьего тела в Несвиже. Масштаб, конечно, не тот, да и внешне он выглядел попроще, но внутри декор и лепнина выглядели нисколько не хуже. В своем костеле Троцкевич стал служить лично, а уже после его смерти судьба костела сложилась трагично.

Сначала Папа Римский упразднил Орден иезуитов – и костел в Новых Новоселках стал просто филиалом Несвижского костела с редкими службами в нем. А в 1820 году он просто обрушился. Выделить средств на реконструкцию было некому и постоянных хозяев у несвижских земель тогда уже тоже не было: последний наследник Сиротки Доминик Радзивилл погиб во Франции.

Костелу неожиданно помогло восстание Кастуся Калиновского. После его подавления и прихода на эти земли Российской Империи, одним из планов стало усиление православия и строительство храмов. После разрушения от костела в Новых Новоселках осталась лишь апсидная часть, поэтому было решено отгородить апсиду и кирпичной стеной выстроить фасад. Поэтому у костела такой странный, «обрезанный» вид.

Но и это еще не конец его трагичной истории. В начале ХХ века, когда эти земли снова перешли полякам, храм снова стал католическим приходом. Но не надолго. С приходом советов тут образовали «храм» победившего материализма – колхозный склад.

В 1990-е в костеле уже ничего не было – даже крыши. Так и стоит сегодня многострадальный и никому не нужный храм в руинах. А склеп, где когда-то покоились останки его основателя – ксендза Троцкевича, завален мусором.

Как добраться: деревня Новые Новоселки, Несвижский район, Минская область.

Часовня-усыпальница Яблоновских: «Это не усадьба, не дворец, не бровар, а всего лишь усыпальница, но она такая большая»

Усадебный дом рода Яблоновских до наших дней не сохранился, но его изображения можно найти в трудах Наполеона Орды. Сейчас в Щечицах осталось лишь несколько хозпостроек и крупная часовня-усыпальница, про которую известно совсем немного. Считается, что она построена при князе Юзефе Александре Яблоновском в период с 1740 по 1764 года.

Еще один интересный аспект усыпальницы – ее размеры и форма: складывается впечатление, что здание треугольное, но с обрезанными углами. А на ее стенах сохранились фальш-колонны с пилястрами.

Могу сказать, что размеры на самом деле впечатляющие. Это не усадьба, не дворец, не бровар, а всего лишь усыпальница, но она такая большая! Так что даже несмотря на довольно скудную информацию об этом объекте, я бы очень советовал здесь побывать. Атмосфера места зашкаливает!

Как добраться: деревня Щечицы, Мостовский район, Гродненская область.

Усадьба Головичполье: «Еще один объект деревянного зодчества нашей страны»

Усадебный дом Головичполье построили примерно в 1935 году – это еще один объект деревянного зодчества нашей страны. Местные жители называют его «Домом Водейки», но на самом деле его построил старший брат Вацлава Ивановского Ежи. Именно он унаследовал половину Головичполья (Водейко в то время принадлежала другая половина) и после 1930-го на месте сгоревшей старой усадьбы построил этот красивый дом.

В советские времена усадьба, спроектированная белoрусcким архитектором, стала школьным общежитием, а сегодня принадлежит приходу костела Петра и Павла в Старых Василишках.

Как добраться: деревня Головичполье, Щучинский район, Гродненская область.

Выход марены в деревне Каролин: «С виду обычная куча, которой около 200 тысяч лет»

Королинский выход марены считается особым случаем ледниковых нарушений – это антиклинальная складка, которая возникла под ледниковым воздействием в результате укоренения одних пород в другие. Образование выхода морены произошло примерно 220-150 тысяч лет назад в результате активного гравитационного давления ледника.

Такие интересные и небанальные места особенно любит моя жена. Место и правда прикольное: с виду какая-то обычная куча, которой около 200 тысяч лет! И вот гуляем, фоткаемся, смеемся, а у подножия – нора. Мы хотели пройти мимо, но вокруг лежали кости – и немало, поэтому фотосессию мы ускорили и решили ретироваться побыстрее.

Как добраться: деревня Каролин, Зельвенский район, Брестская область.

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