Россия планирует мобилизовать якобы 300 тысяч человек 36 21.09.2022, 10:00

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Об этом заявил Шойгу.

В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов», - сказал он, добавив, что срочники и студенты якобы не подпадут под мобилизацию.

«У России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%», - утверждает глава Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил в своей стране мобилизацию. Она будет частичной.

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