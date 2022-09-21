Россия планирует мобилизовать якобы 300 тысяч человек

Россия планирует мобилизовать якобы 300 тысяч человек36
- 21.09.2022, 10:00
- 13,160
Об этом заявил Шойгу.
В ходе мобилизации Россия планирует призвать в армию 300 тысяч резервистов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу.
«В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов», - сказал он, добавив, что срочники и студенты якобы не подпадут под мобилизацию.
«У России огромный мобилизационный ресурс, почти 25 млн человек, частичной мобилизации подлежат чуть более 1%», - утверждает глава Минобороны РФ.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил в своей стране мобилизацию. Она будет частичной.