Аналитик: К концу года белорусский рубль может пойти вниз 21.09.2022, 10:39

Евро и доллар вырастут.

Cуществует риск, что ближе к концу года тенденция последних трех месяцев по укреплению белорусского рубля может измениться. Об этом «Белорусы и рынок» заявил финансовый аналитик Вадим Иосуб:

– С высокой вероятностью к концу года белорусский рубль может начать снижение, но подчеркиваю, что это не падение в разы и вряд ли даже падение на десятки процентов. То есть нынешнее плавное укрепление белорусского рубля может смениться на его такое же плавное снижение.

Что касается мировых рынков, то самым вероятным сценарием Иосуб видит рост доллара и плавное снижение российского рубля.

– Поэтому, если мы возвращаемся к белорусскому рублю, то вполне вероятный сценарий – это рост курса доллара к белорусскому, рост курса евро к нему же и более-менее стабильный курс российской валюты к белорусской, – отмечает Иосуб.

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