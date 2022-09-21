«Собираем на пакеты»: украинцы отреагировали мемами на мобилизацию в РФ 21.09.2022, 12:51

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Новость «взорвала» украинские соцсети.

Российский диктатор Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о проведении частичной мобилизации в России. Она стартует со дня объявления и в первую очередь будет касаться тех россиян, которые были в запасе. Украинцы сразу отреагировали в сети на такое решение российского президента.

В украинском сегменте соцсетей начало появляться много мемов на эту тему. В частности, граждане Украины подчеркнули, что зачем же России даже частичная мобилизация, если они постоянно сообщали о небольшом количестве потерь на фронте. Некоторые шутили о том, где же мы будем девать столько погибших российских оккупантов.

Не удержались от сарказма на тему частичной мобилизации в РФ и украинские политики. Так, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк задал шутливый риторический вопрос, «до сих пор ли в РФ все идет по плану?».

В свою очередь советник председателя ОП Алексей Арестович отметил, что «хорошо» быть русским во время президентства Путина, и пошутил, что следующей весной у нас «хорошо будут подниматься хлеба».

В сети также шутили, что утром 21 сентября уже поздно объявлять даже частичную мобилизацию, ведь большинство призывников уже паковали вещи и ретировались вечером.

«Главред» собрал подборку мемов и комментариев из соцсетей на тему утреннего видеообращения Путина и объявления им частичной мобилизации в России.

20 сентября Госдума России в целом приняла поправки в Уголовный кодекс. Там появились понятия «мобилизация» и «военное время». Если военный самовольно покинет часть в период мобилизации, ему может грозить уголовная ответственность на срок до 10 лет. Далее изменения должен утвердить Совет Федерации.

Утром 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Диктатор РФ заявил, что в первую очередь служить заберут граждан, находящихся в запасе, и прежде всего тех, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил России.

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