В США серьезно отнеслись к ядерным угрозам Путина 4 21.09.2022, 17:37

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Последнее заявление не похоже на предыдущие.

Соединенные Штаты Америки вполне серьезно относятся к словам президента России Владимира Путина во время объявления мобилизации в стране по поводу возможного применения ядерного оружия, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Мы всегда должны серьезно воспринимать такую риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез», – сказал Кирби во время общения с журналистами.

Он добавил, что в США следят за стратегической позицией России, и в случае необходимости готовы изменить свою.

«Мы не видим признаков того, что это нужно сейчас», - повторил Кирби.

Отметим, что во время оглашения частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин пригрозил использованием ядерного оружия.

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