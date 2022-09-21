В США серьезно отнеслись к ядерным угрозам Путина

В США серьезно отнеслись к ядерным угрозам Путина4
- 21.09.2022, 17:37
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Последнее заявление не похоже на предыдущие.
Соединенные Штаты Америки вполне серьезно относятся к словам президента России Владимира Путина во время объявления мобилизации в стране по поводу возможного применения ядерного оружия, но пока не видит необходимости менять стратегические позиции, заявил в среду представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает «Зеркало недели. Украина».
«Мы всегда должны серьезно воспринимать такую риторику. Это не похоже на то, как он говорил в прошедшие семь месяцев. Мы восприняли это всерьез», – сказал Кирби во время общения с журналистами.
Он добавил, что в США следят за стратегической позицией России, и в случае необходимости готовы изменить свою.
«Мы не видим признаков того, что это нужно сейчас», - повторил Кирби.
Отметим, что во время оглашения частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин пригрозил использованием ядерного оружия.