В РФ больше 1000 задержанных на акциях против мобилизации
- 21.09.2022, 23:10
Задержания зафиксированы в 38 городах РФ.
Более тысячи человек, по последним данным, задержали на акциях протеста в России 21 сентября, сообщили правозащитники. Большинство задержанных в Москве и Петербурге.
По данным на 21:42 по Минску, на акциях протеста в России задержали 1176 человек, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».
В Москве, по данным правозащитников, к этому времени задержали 424 человека, в Санкт-Петербурге по меньшей мере 490. Всего задержания зафиксированы в 38 городах.