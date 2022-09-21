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В РФ больше 1000 задержанных на акциях против мобилизации

  • 21.09.2022, 23:10
В РФ больше 1000 задержанных на акциях против мобилизации

Задержания зафиксированы в 38 городах РФ.

Более тысячи человек, по последним данным, задержали на акциях протеста в России 21 сентября, сообщили правозащитники. Большинство задержанных в Москве и Петербурге.

По данным на 21:42 по Минску, на акциях протеста в России задержали 1176 человек, сообщил правозащитный проект «ОВД-Инфо».

В Москве, по данным правозащитников, к этому времени задержали 424 человека, в Санкт-Петербурге по меньшей мере 490. Всего задержания зафиксированы в 38 городах.

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