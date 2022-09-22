В Беларуси начал действовать новый закон о дорожном движении: что изменилось
- 22.09.2022, 12:20
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Новшества коснулись даже тех, кто собирается получить водительские права.
С 22 сентября вступил в силу закон №134-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «О дорожном движении». Издание tochka.by рассказывает, какие поправки были сделаны в документ и что стало нововведением.
Сдавать экзамен в ГАИ на «автомате»
Белорусы смогут теперь учиться на права и сдавать экзамен в ГАИ на машине с автоматической коробкой передач. В водительском удостоверении при этом появится соответствующая отметка – управлять «механикой» владельцу такого в/у не разрешат.
Дороги, на которых нельзя учиться
Кроме того, курсанты автошкол будут учиться водить автомобиль не только по строго определенным улицам, а Министерство внутренних дел определит перечень участков дорог, на которых запрещено обучение.
Российские права можно будет использовать в Беларуси – но есть условие
Россиянам, которые получают вид на жительство в Беларуси или гражданство, не придется менять водительское удостоверение на национальное. Документ будет действовать до конца своего срока.
Любителям квадроциклов посвящается
В измененном законе пересмотрены существующие категории колесных тракторов и самоходных машин: к ним отнесены снегоболотоходы, квадроциклы, снегоходы и мотовездеходы.
Справка на права
В обновленном документе определен порядок направления водителей на обязательное медицинское переосвидетельствование, в том числе уведомления о таком направлении.
Пошаговую инструкцию о том, как в Минске пройти водительскую медкомиссию, мы публиковали ранее.