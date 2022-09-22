Ученые нашли сокровища индейской элиты 22.09.2022, 14:06

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Фото: Miłosz Giersz

Уарийцы были прекрасными ремесленниками и художниками.

В процессе исследования 1300-летней гробницы, принадлежавшей элите империи Уари, были обнаружены многочисленные золотые и серебряные украшения, оружие, ткани, орудия труда и изделия из кожи, сообщает nv.ua.

Гробница принадлежала обеспеченному человеку, возможно, правителю одного из городов Уари. Вместе с его останками были также найдены тела еще шести человек, часть из которых были захоронены позже остальных.

В некрополе находилось огромное количество кожаных, бронзовых, золотых и серебряных изделий, плетеных корзин, тканей, деревяных предметов утвари.

Это натолкнуло археологов на мысль, что перед ними — элита Уари. Дело в том, что высокопоставленные и обеспеченные индейцы той эпохи не считали ручной труд ниже своего достоинства. Известно, что уарийцы были прекрасными ремесленниками и художниками, и даже наиболее богатые из них с удовольствием занимались обработкой металлов, плетением из соломы и резьбой по дереву.

Эта тенденция наблюдалась во многих культурах Южной Америки того периода. Современники уарийев, майя, также с удовольствием мастерили украшения и утварь.

Государство Уари существовало в 500 — 1000 гг нашей эры. Долгое время оно процветало, однако к 800 году начало постепенно приходить в упадок. За последующие столетия Уари распалась на мелкие владения, а большинство ее городов оказались покинутыми жителями.

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