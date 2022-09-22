Похоже на авантюру: в белорусских ЖЭСах начали требовать предоплату за работу 3 22.09.2022, 15:25

иллюстрационное фото

Коммунальщики стали оказывать услуги по новой схеме.

Коммунальщики в Беларуси стали оказывать услуги по новой схеме: сначала деньги, потом работа. «Я позвонила диспетчеру ЖЭУ, та продиктовала мне номер счета, на который я должна перевести более 48 рублей, — рассказала агентству «Минск-Новости» столичная пенсионерка. — Сумма для меня немаленькая, и переводить ее куда-то, не имея на руках никаких гарантий — больше похоже на авантюру».

Жительница дома по улице Алибегова поведала про необычную схему работы ЖЭУ.

Ситуация: в квартире что-то протекает в санузле, вода просачивается к соседям снизу. Мастер ЖЭУ №4 Московского района сказал, что нужно менять гофру, соединяющую выпуск унитаза с канализационным стояком. Обычно сумму оплаты постфактум включают в жировку за следующий месяц, но тут что-то пошло не так.

— Мастер не составил заказ-договор, сказал, что сначала надо оплатить услугу, а потом примется за работу. Дескать, такой теперь порядок. Я позвонила диспетчеру ЖЭУ, та продиктовала мне номер счета, на который я должна перевести более 48 рублей. Сумма для меня, пенсионерки, немаленькая, и переводить ее куда-то, не имея на руках никаких гарантий, — больше похоже на авантюру. Я отказалась. Попробую сама замотать гофру скотчем или вызову частника, — рассказала пенсионерка.

Журналисту в ЖЭУ пояснили, что оформление заказа-договора никто не отменял, проведут проверку. А вот сама процедура оказания услуг изменилась.

— Заказ-договор оформляется, и заказчику дается квитанция для оплаты через банк, почту или самостоятельно через ЕРИП — путь оплаты прилагается к договору. Как только поступает платеж, мы приходим и оказываем услугу. Решение перейти на оплату по факту принял директор нашего ЖЭУ, — сказала главный бухгалтер Анастасия Жезик. — Это не запрещено законодательством. Дело в том, что при оплате через извещение мы теперь не можем отследить, откуда поступили средства, видим только сумму.

Собеседница объяснила: Центр информационных технологий Мингорисполкома, через который проходит оплата услуг ЖКХ, перестал использовать программу, которая позволяла ЖЭУ идентифицировать поступающие на его расчетный счет платежи. А когда плата заранее и именно на счет жилищно-эксплуатационного участка, вся информация видна.

Что говорят в МГЖХ

В Минском городском жилищном хозяйстве сказали, что идентифицировать деньги, поступающие на счета ЖЭУ, не составляет труда.

— Да, ЖЭУ выгоднее, чтобы плата за бытовые услуги сразу поступала на их счета, а не производилась через извещение спустя какое-то время, — отметил первый замгендиректора объединения Вячеслав Батура. — Но такой вариант ЖЭУ могут лишь предложить, а не навязывать его. Заказчик сам решает, как ему удобнее расплатиться, и если предпочитает сделать это через жировку, то работники ЖЭУ обязаны согласиться. Оформление заказа-договора — необходимое условие.

Если возникли спорные моменты, советуют звонить в ЖКХ района или МГЖХ.

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