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Долго не потянет: Пионтковский рассказал, как Путин потеряет власть

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  • 23.09.2022, 7:46
  • 11,436
Долго не потянет: Пионтковский рассказал, как Путин потеряет власть
Андрей Пионтковский

Для главы Кремля сложилась патовая ситуация.

Российский диктатор Владимир Путин своими последними решениями разозлил российское общество.

Ультрафашисты на него злятся, что он согласился обменять пленных с «Азовстали», а другие россияне — из-за мобилизации.

Об этом в комментарии для «24 канала» сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

Пионтковский заявил, что российский олигарх Юрий Ковальчук предлагал Путину объявить диктатора больным и отправить в Китай. Российские власти должны найти решение ситуации в Украине.

Если Путин на это не согласится, его могут другими методами устранить.

«Очень трудная ситуация для вождя «русского мира» и фюрера российского государства. Долго он не протянет», – заявил публицист.

На уточняющий вопрос от ведущей Дарьи Кудымовой, сколько же именно, Пионтковский сравнил судьбу Путина с «Убийством в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Мол, вопрос только в том, кто убьет его первым.

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