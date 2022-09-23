Долго не потянет: Пионтковский рассказал, как Путин потеряет власть

Долго не потянет: Пионтковский рассказал, как Путин потеряет власть5
- 23.09.2022, 7:46
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Для главы Кремля сложилась патовая ситуация.
Российский диктатор Владимир Путин своими последними решениями разозлил российское общество.
Ультрафашисты на него злятся, что он согласился обменять пленных с «Азовстали», а другие россияне — из-за мобилизации.
Об этом в комментарии для «24 канала» сказал российский публицист Андрей Пионтковский.
Пионтковский заявил, что российский олигарх Юрий Ковальчук предлагал Путину объявить диктатора больным и отправить в Китай. Российские власти должны найти решение ситуации в Украине.
Если Путин на это не согласится, его могут другими методами устранить.
«Очень трудная ситуация для вождя «русского мира» и фюрера российского государства. Долго он не протянет», – заявил публицист.
На уточняющий вопрос от ведущей Дарьи Кудымовой, сколько же именно, Пионтковский сравнил судьбу Путина с «Убийством в Восточном экспрессе» Агаты Кристи. Мол, вопрос только в том, кто убьет его первым.