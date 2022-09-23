Так нужно ли платить в Беларуси налог с продажи грибов и ягод? 1 23.09.2022, 8:50

1,276

Есть нюанс.

В начале августа сайт onliner.by писал о нововведениях в Налоговом кодексе, согласно которым в отдельных случаях продавцы ягод и грибов, собранных в лесу, должны будут уплатить 10%-й налог. Некоторые читатели ошибочно подумали, что в Беларуси появился новый налог на сбор грибов и ягод. Это не так. Министерство по налогам и сборам уточняет: никаких налогов с продажи грибов и ягод платить не нужно. Но есть нюанс.

Как это было и раньше, не облагаются подоходным налогом доходы физлиц, полученные от реализации:

продукции растениеводства и животноводства, выращенной на земельном участке, находящемся в Республике Беларусь (пункт 19 статьи 208 Налогового кодекса);

лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции (пункт 20 статьи 208 Налогового кодекса).

Поэтому собирайте грибы и ягоды в лесу, продавайте их и будьте спокойны.

Но!

Согласно новой редакции Налогового кодекса, некоторым уплатить налог все же придется. Это касается случаев проведения налоговой проверки.

Как поясняют в МНС, исключение составляют только случаи, когда у физлица попросили отчитаться о доходах и при этом соблюдаются два следующих условия:

Доходы указаны физическим лицом в пояснениях об источниках доходов, представленных по требованию налогового органа, и эти доходы направлены на приобретение имущества и иные расходы.

Размер таких доходов превысил 200 базовых величин в течение года (например, в 2022 году превысил 6400 рублей).

Это если совсем кратко. Более подробно о ягодно-грибных нововведениях в Налоговый кодекс рассказывает юрист Татьяна Ревинская:

— Пунктом 20 статьи 208 Налогового кодекса предусмотрено, что доходы физических лиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, полученные, в частности, от реализации лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, освобождаются от подоходного налога.

Вместе с тем с 1 января 2022 года указанная норма закона дополнена условием, что физическое лицо, заявившее в рамках проведения налоговой проверки соответствия расходов его доходам (пункт 11 статьи 73-1 НК) о доходах, полученных им от реализации указанной продукции в размере, превышающем 200 базовых величин в течение календарного года, должно уплатить подоходный налог в размере 10% от суммы такого превышения.

В других случаях доходы физических лиц, полученные, в частности, от реализации лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, как и ранее, освобождаются от подоходного налога.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».