Так нужно ли платить в Беларуси налог с продажи грибов и ягод?1
- 23.09.2022, 8:50
- 1,276
Есть нюанс.
В начале августа сайт onliner.by писал о нововведениях в Налоговом кодексе, согласно которым в отдельных случаях продавцы ягод и грибов, собранных в лесу, должны будут уплатить 10%-й налог. Некоторые читатели ошибочно подумали, что в Беларуси появился новый налог на сбор грибов и ягод. Это не так. Министерство по налогам и сборам уточняет: никаких налогов с продажи грибов и ягод платить не нужно. Но есть нюанс.
Как это было и раньше, не облагаются подоходным налогом доходы физлиц, полученные от реализации:
продукции растениеводства и животноводства, выращенной на земельном участке, находящемся в Республике Беларусь (пункт 19 статьи 208 Налогового кодекса);
лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции (пункт 20 статьи 208 Налогового кодекса).
Поэтому собирайте грибы и ягоды в лесу, продавайте их и будьте спокойны.
Но!
Согласно новой редакции Налогового кодекса, некоторым уплатить налог все же придется. Это касается случаев проведения налоговой проверки.
Как поясняют в МНС, исключение составляют только случаи, когда у физлица попросили отчитаться о доходах и при этом соблюдаются два следующих условия:
Доходы указаны физическим лицом в пояснениях об источниках доходов, представленных по требованию налогового органа, и эти доходы направлены на приобретение имущества и иные расходы.
Размер таких доходов превысил 200 базовых величин в течение года (например, в 2022 году превысил 6400 рублей).
Это если совсем кратко. Более подробно о ягодно-грибных нововведениях в Налоговый кодекс рассказывает юрист Татьяна Ревинская:
— Пунктом 20 статьи 208 Налогового кодекса предусмотрено, что доходы физических лиц, которые не осуществляют предпринимательскую деятельность, полученные, в частности, от реализации лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, освобождаются от подоходного налога.
Вместе с тем с 1 января 2022 года указанная норма закона дополнена условием, что физическое лицо, заявившее в рамках проведения налоговой проверки соответствия расходов его доходам (пункт 11 статьи 73-1 НК) о доходах, полученных им от реализации указанной продукции в размере, превышающем 200 базовых величин в течение календарного года, должно уплатить подоходный налог в размере 10% от суммы такого превышения.
В других случаях доходы физических лиц, полученные, в частности, от реализации лекарственных растений, ягод, грибов, орехов и другой дикорастущей продукции, как и ранее, освобождаются от подоходного налога.