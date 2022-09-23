Перенос войны на территорию РФ: назван неожиданный сценарий 13 23.09.2022, 9:50

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Для этого ВСУ даже необязательно вторгаться.

Одним из элементов победы в войне с российскими оккупантами может быть перенос боевых действий на территорию противника, заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Как подчеркнул он в интервью «Главреду», необходимо стимулировать начало войны на территории России.

«Не обязательно самим вторгаться. Но если дать оружие грузовиками, то вы же понимаете, что желающих взять это оружие будет много. Представляете, что могут сделать 30-40 тысяч автоматов в приграничных областях России?», - пояснил собеседник.

Он предположил, что после этого российским властям будет необходимо «тушить пожары» уже в самой РФ.

«А если все скажут, что, мол, сами у себя внутри разбирайтесь, это повышает шансы на то, что система закупорится», - добавил Фейгин.

По его словам, деоккупация практически всей Харьковской области существенно повлияла на общественное мнение в РФ.

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