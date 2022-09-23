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Россияне бегут в Беларусь от мобилизации на автодомах

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  • 23.09.2022, 13:41
  • 8,540
Россияне бегут в Беларусь от мобилизации на автодомах

Граждане РФ «голосуют ногами».

После объявления мобилизации россияне активно едут в Беларусь. Нашу страну они во многом рассматривает как перевалочный пункт для дальнейшей релокации.

Читатели сайта Charter97.org рассказывают, что заметили россиян, бегущих от мобилизации в Беларусь даже на автодомах:

«Вчера заметили даже с автодомами. Ажиотаж возле гостиницы в Орше».

«В течении двух дней помог пяти россиянам с жильем и трудоустройством. Бегут к нам пачками. Пока очень безопасно выезжать через группы в «ВКонтакте». Попутчики».

«В Каменной горке, Минск, в каждом дворе полно их».

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