Россияне бегут в Беларусь от мобилизации на автодомах 14 23.09.2022, 13:41

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Граждане РФ «голосуют ногами».

После объявления мобилизации россияне активно едут в Беларусь. Нашу страну они во многом рассматривает как перевалочный пункт для дальнейшей релокации.

Читатели сайта Charter97.org рассказывают, что заметили россиян, бегущих от мобилизации в Беларусь даже на автодомах:

«Вчера заметили даже с автодомами. Ажиотаж возле гостиницы в Орше».

«В течении двух дней помог пяти россиянам с жильем и трудоустройством. Бегут к нам пачками. Пока очень безопасно выезжать через группы в «ВКонтакте». Попутчики».

«В Каменной горке, Минск, в каждом дворе полно их».

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