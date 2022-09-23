Россияне бегут в Беларусь от мобилизации на автодомах
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Граждане РФ «голосуют ногами».
После объявления мобилизации россияне активно едут в Беларусь. Нашу страну они во многом рассматривает как перевалочный
пункт для дальнейшей релокации.
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Charter97.org рассказывают, что заметили россиян, бегущих от мобилизации в Беларусь даже на автодомах: «Вчера заметили даже с автодомами. Ажиотаж возле гостиницы в Орше».
«В течении двух дней помог пяти россиянам с жильем и трудоустройством. Бегут к нам пачками. Пока очень безопасно выезжать через группы в «ВКонтакте». Попутчики».
«В Каменной горке, Минск, в каждом дворе полно их».
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