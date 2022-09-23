Россияне в Беларуси скупают валюту, симки и ищут квартиры 13 23.09.2022, 12:01

9,174

А их отслеживает милиция.

С начала мобилизации в России в Беларуси резко увеличилось число граждан РФ, пытающихся спастись от направления на украинский фронт. Но их здесь могут ждать неприятности, сообщает «Белсат»

Большие очереди из граждан России замечены, например, на железнодорожном вокзале в Минске.

«Биток людей. Никогда такого не видел. Догадайся, граждане какой страны в основном. Нескончаемая очередь в обмен валюты и на покупку симок», – написал в Twitter шоумен Андрей Бонд.

О большом количестве приезжих из России сообщает и портал о недвижимости Realt.by. По словам собеседника издания, рост звонков от граждан РФ белорусским арендодателям начался вечером 21 сентября.

«Пока нельзя сказать, что это очень большой ажиотаж, но мы считаем, что спрос будет и впредь расти. Кто-то хочет снять квартиру на месяц, кто-то на неделю. Я считаю, что это время, за которое люди надеются приобрести билеты, чтобы улететь в другие страны. Чаще всего это семьи с детьми, реже бывают одинокие мужчины. Понять, что это именно россияне, не сложно. Во-первых, они неправильно произносят названия наших известных улиц, а во-вторых, это сразу слышно по разговору», – говорит один из арендодателей.

При этом гости из России пытаются снизить цену, хотя иногда берут квартиры и за большую цену, чем хотели собственники.

Милиция следит за россиянами

Между тем, по данным издания «Наша Ніва», белорусские силовики уже получили устное распоряжение идентифицировать россиян, приехавших скрыться от мобилизации.

«Пока что на уровне устных распоряжений доведено наблюдать за «квартирами на сутки», входить в контакт с собственниками жилья, – сказал изданию оперативник. – Новые машины во дворах с российскими номерами также приказали отслеживать. Собирать информацию, проверять документы».

По мнению силовиков, Беларусь будет выдавать тех, кто уклоняется от мобилизации, обратно в Россию, а поймать их – «плёвая задача», – говорит офицер.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. «Для защиты нашей Родины и целостности считаю необходимым поддержать частичную мобилизацию», – заявил он утром в среду. После этого самым популярным запросом в поисковых системах Google и «Яндекс» стал «Как выехать из России».

Одним из наиболее актуальных направлений для россиян, чтобы ехать без заграничного паспорта, а с внутренним, является Беларусь, которая может рассматриваться как перевалочный пункт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».