ВСУ взяли в котел два батальона россиян под Лиманом 2 23.09.2022, 17:01

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Захватчики попали в окружение в районе села Дробышево.

В районе Лимана Краматорского района Донецкой области бойцы Вооруженных сил Украины окружили два батальона российских оккупантов, рассказал военный корреспондент Юрий Бутусов в «Фейсбуке».

По его словам, захватчики попали в окружение в районе села Дробышево.

«Российские каналы сообщают, что ВСУ окружили два батальона наемников БАРС в селе Дробышево. Эти части ранее были окружены в Изюме и сбежали из города без боя, теперь их без ротации и переформирования бросили на оборону очередного «фестунга», - отметил он.

Бутусов подчеркнул, что Дробышево является ключевым узлом коммуникаций севернее Лимана, и освобождение села означает, что вскоре российские войска совершат «плановую группировку и оставят Лиман».

Он также отметил, что на оборону Лимана очень слабые и малообеспеченные подразделения.

«Применение противником на таком ключевом направлении как Дробышево малобоеспособных частей говорит о том, что российская армия по-прежнему неспособна стабилизировать фронт и не имеет боеспособных оперативных резервов. Украинские войска не позволяют россиянам стабилизировать Оскольский фронт и сохраняют тактическую инициативу. Очевидно, мы даже недооцениваем глубины кризиса боеспособности ВС РФ. Объявленная РФ мобилизация необходима не для наступления, а для спасения разваливающегося фронта. Дыры собираются заткнуть свежемобилизованным мясом». – добавил Бутусов.

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