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Россияне ищут, как убежать из страны и сдаться в плен: исследование

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  • 23.09.2022, 19:21
  • 4,724
Россияне ищут, как убежать из страны и сдаться в плен: исследование

Специалисты проанализировали популярные поисковые запросы россиян в Google.

Россияне ищут способы избавиться от гражданства и уехать за границу. Международная платформа для специалистов по поисковому маркетингу Serpstat эксклюзивно для liga.net изучила трендовые поисковые запросы в Google и подготовила инфографику «Как новости о мобилизации повлияли на россиян».

Результаты свидетельствуют, что во всех регионах России возрос интерес к способам уклонения от мобилизации, отказу от гражданства и вариантам сдачи в плен. Гуглили также о митингах против мобилизации, однако этот тренд продержался всего один день. Также россияне интересовались, каким способом лучше выехать из РФ – через какую страну, как купить билеты, выехать без загранпаспорта и т. д.

Выяснилось, что вопросы о мобилизации интересуют российских мужчин из регионов от Москвы до Уфы и Саратова.

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