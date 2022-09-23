Белорусы в шоке от цен на кофе 23.09.2022, 20:29

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Стоимость напитка резко взлетела.

В редакцию «Медиа-Полесье» написал пинчанин и рассказал, что он был шокирован ценами на кофе в городе. В подтверждение своих слов прислал фотографии.

Как сообщалось ранее, запасы кофе в Бразилии к марту 2023 года опустятся до рекордного минимума. Причиной стала засуха. Ожидается, что цены и спрос на кофе продолжат расти. В Беларуси на стоимость кофе помимо мировых тенденций влияют санкции ЕС, закрытие границ и непостоянство курсов валют.

Сколько стоит кофе в Пинске?

О ситуации с кофе рассказал редакции пинчанин Евгений. По его словам, весной цены на кофе на рынке резко взлетели. Тогда выгоднее было покупать бодрящий напиток в гипермаркетах.

Осенью ситуация изменилась. Цены на растворимый кофе практически одинаковые. А вот на молотый немецкий отличаются в разы. И, самое интересное, на рынке покупать дешевле.

Теперь, перед покупкой очередной пачки кофе пинчанин мониторит цены в магазинах, даже записывает в специальный блокнотик, и только после этого покупает кофе.

В подтверждение своих слов мужчина прислал эти фото с рынка по улице Звездной и из гипермаркета «Евроопт».

Например, 190 грамм растворимого кофе «Neskafe» на рынке по улице Звездной продают за 12,5 рублей, 320 гр стоит 18,5 рублей, полукилограммовая пачка — 27 рублей.

Для сравнения в «Евроопте» 190 грамм растворимого кофе «Neskafe» стоит продают за 12,39 рублей, 320 гр стоит 18,99 рублей, полукилограммовая пачка – 26,99 рублей.

Растворимый кофе «Jacobs Monarch» на рынке стоит 18 рублей, «Jacobs Kronung» — 24 рубля, «Jacobs Cronat Gold» — 25 рублей.

В «Евроопте» был только кофе «Jacobs Monarch». Аналогичную банку кофе продают за 19,89 рублей.

500 грамм молотого кофе «Dallmayr prodomo» стоит 21 рубль, в гипермаркете такая пачка продаётся по «красной цене» за 34,99 рублей.

Полкилограмма «Dallmayr» Classic» на рынке стоит 22 рубля, в гипермаркете за 21,39 рубль можно купить только 250 грамм кофе.

Сколько стоит кофе в Европе?

Например, 100 грамм растворимого кофе «Neskafe» стоит 4,49 евро или 11,28 рублей (по курсу Нацбанка на 23.09 – 2,5133 рубля).

500 грамм молотого кофе «Dallmayr prodomo» стоит 5,39 евро или 13,55 рублей, «Jacobs Kronung» — 8,49 евро или 21,34 рубля.