В Витебске задержали медиков из-за ковидных надбавок 23.09.2022, 21:36

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иллюстрационное фото

Им грозит до четырех лет колонии.

В Витбеске возбудили два уголовных дела против медработников по факту махинаций с ковидными надбавками, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

«Схема заключалась в том, что заведующие отделений, используя свои служебные полномочия по составлению и утверждению графиков сменности и табелей учета отработанного времени, вносили в них недостоверные сведения о своем отработанном времени сверх установленной нормы», — рассказали в прокуратуре.

В результате этого медики необоснованно получали зарплату, в том числе надбавки по COVID-19. Общая сумма полученных средств — более 11 тысяч рублей. Действия медработников квалифицировали по ч. 1 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями). Теперь врачам грозит до четырех лет лишения свободы.

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