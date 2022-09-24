ВСУ разгромили колонну военной техники РФ возле Каховской ГЭС 24.09.2022, 9:20

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Мощные взрывы «накрыли» врага возле переправы.

23 сентября вечером появились сообщения о повторных взрывах в районе Новой Каховки Херсонской области.

Информация обнародована в местном Telegram-канале.

Первые сообщения о взрывах опубликованы около 19:30. При этом утверждается, что произошли прилеты именно неподалеку от ГЭС.

Также местные жители записали видео, где видно, как несколько горящих снарядов пролетают в ночном небе, как утверждают, в Новой Каховке.

Кроме того, обнародована аудиозапись, на которой зафиксированы звуки взрывов. Слышно минимум 2 приглушенных взрыва.

Украинский активист «Николаевский Ваньок» утверждает, что произошло попадание в колонну российской техники, которая находилась недалеко от Каховской ГЭС.

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