ВСУ разгромили колонну военной техники РФ возле Каховской ГЭС
- 24.09.2022, 9:20
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Мощные взрывы «накрыли» врага возле переправы.
23 сентября вечером появились сообщения о повторных взрывах в районе Новой Каховки Херсонской области.
Информация обнародована в местном Telegram-канале.
Первые сообщения о взрывах опубликованы около 19:30. При этом утверждается, что произошли прилеты именно неподалеку от ГЭС.
Также местные жители записали видео, где видно, как несколько горящих снарядов пролетают в ночном небе, как утверждают, в Новой Каховке.
Кроме того, обнародована аудиозапись, на которой зафиксированы звуки взрывов. Слышно минимум 2 приглушенных взрыва.
Украинский активист «Николаевский Ваньок» утверждает, что произошло попадание в колонну российской техники, которая находилась недалеко от Каховской ГЭС.