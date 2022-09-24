«Сделали инструкцию, как найти подтверждение, что не годен» 3 24.09.2022, 12:53

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Белорусские айтишники, работающие в российских компаниях, рассказали о мобилизации.

После объявления в России «частичной» мобилизации повестки стали приходить и айтишникам.

Журналисты devby.io спросили у белорусских специалистов, которые работают в российских ИТ-компаниях, как обстановка в команде.

UPD Минобороны РФ уточнило, какие категории специалистов, не подпадут под частичную мобилизацию. В их числе оказались айтишники (но не все).

«Сделали гайд, как найти подтверждение, что не годен»

— Я белоруска, работаю около года рекрутером в российской геймдев-компании. Штат 400 человек.

Все в легком шоке от происходящего. Фаундер заявил, что компания не допустит мобилизации сотрудников. Всех, кто еще работает в России и не воспользовался возможностью релоцироваться (а это около 20%), постараются увезти.

Для тех, у кого нет загранпаспорта, основные локации — Армения, Кыргызстан. У кого есть, могут уехать в любые страны, куда открыта виза или куда виза не нужна.

Также компания выпустила для сотрудников гайд с «горячими вопросами»:

как быстро получить подъемные для переезда;

где выгоднее и быстрее всего поменять валюту;

нужно ли увольняться для релокейта (сейчас нет, все переоформление предлагается дистанционно);

как узнать, являешься ли ты военнообязанным, и что тебе грозит;

как получить психологическую помощь;

рекомендация, как самостоятельно купить билеты, если есть риски (компания возместит затраты);

рекомендации, как найти подтверждение того, что ты не годен.

«Коллеги получили повестки, думают, что делать»

— Я белорус, работаю удаленно из Казахстана на российскую компанию. Разрабатываем решения для телекома.

Трое коллег, которые живут и работают в Москве, уже получили повестки явиться в военкомат. Одного хотят отправить на военные сборы. Но его семья считает, что на войну не должны забрать. У него нет боевого опыта.

Двое других коллег пока думают, что делать дальше. Вариант сесть в тюрьму, чтобы потом попасть в ЧВК и погибнуть с вероятностью 99,9% никто не рассматривает.

«Мы все на нервах, но руководство ничего не предпринимает»

— Работаю в небольшой ИТ-компании (разработчик софта). Штат 30 человек, 90% команды — мужчины 25-45 лет.

После объявления мобилизации руководство сообщило, что «происходящие в стране вещи в компании почти никого не коснутся» и сделало вид, что все отлично и вообще не про нас.

Но все рядовые сотрудники на нервах.

Знакомые из «около ИТ» (в основном производственные компании) уезжают на машинах в Казахстан. Компании, которые видели риски, еще до всего этого вывезли сотрудников. Но наша не захотела/не смогла.

Я с вероятностью 80% не попаду в первую волну мобилизации. Но ехать вникуда тоже не оптимальный вариант.

Кроме того, у многих немолодые родители, что затрудняет переезд.

«Организовали чартер в Казахстан»

— Работаю в крупной ИТ-компании с офисами в России и за рубежом. Штат около 3,5 тысячи сотрудников, но сколько из них в России мне сложно сказать.

После объявления о частичной мобилизации компания настойчиво рекомендовала выехать всем, кто потенциально попадает под призыв, особенно в первую волну мобилизации. Сотрудникам пообещали компенсировать затраты.

Позавчера организовали чартерный рейс в Казахстан.

«Сказали не отвлекаться на новости о мобилизации»

— Работаю удаленно из Беларуси на российскую ИТ-компанию, сам белорус. Это моя первая работа в ИТ, компанию выбирал как раз из-за возможности работать удаленно.

Гендиректор в общем чате попросил не отвлекаться на новости о мобилизации. Как только ситуация станет понятнее, он сообщит или проведет встречу. В целом работаем, как раньше. В рабочих чатах тему особо не обсуждают. Паники нет.

Вчера всем, кто планирует уезжать, предложили обращаться за помощью. Наша партнерская компания всем сотрудникам предложила для переезда Узбекистан. Но какая конкретно будет помощь, я не знаю. К примеру, в марте в связи с проблемами в Беларуси мне предлагали уехать в Грузию и частично оплатить аренду жилья. Но на тот момент в Грузии аренда очень взлетела, а большой опасности в Беларуси для меня не было.

Сейчас я сам планирую уехать, правда, есть ряд проблем. Во-первых, зарплата в валюте swift-переводами до меня не доходит уже второй месяц. Компания платит исправно и в срок, но на каком-то этапе банки-респонденты просто замораживают перевод из-за санкций. Во-вторых, у меня относительно не высокая зарплата для съема жилья в Грузии при текущих условиях и ценах в 600-1000 долларов. В-третьих, это отзывы знакомых о «гостеприимстве» в Грузии в плане бытовых вопросов, работы с банками.

«Либо уехать, либо купить военный билет»

— Работаю в Яндексе. Обстановка у нас, как и у всех. Кто-то боится и ищет билеты в другие страны. Довольно много тех, кто ищет, где и как купить военный билет.

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