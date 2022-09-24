Турция: Право вето в ООН должно быть отменено 7 24.09.2022, 12:57

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Стамбул предложил масштабную реформу Совета безопасности организации.

Турция выступает за реформирование ООН. В частности, в МИД Турции предлагают отменить право вето в Совбезе ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT.

Турция выступает за то, чтобы все страны были представлены в Совете безопасности на ротационной основе.

«Конечно, критерии определяются в соответствии с численностью населения каждой страны, они изучаются в соответствии с размером и географическим распределением, но, с другой стороны, право вето должно быть отменено. Они имеют альтернативу, квалифицированное большинство, то есть решение может быть принято двумя третями голосов. Сегодня, когда одна страна говорит «нет», решение не принимается», - отметил он.

По словам Чавушоглу, Турция выступает за отмену права вето, поскольку институты ООН, включая Совет Безопасности должны быть более эффективными, заметными, отвечать ожиданиям и потребностям.

«Решения, принятые на платформе, где голосуют все страны, недействительны. Все ведь зависит от 5 стран. Наше понимание реформы должно быть всеобъемлющим, право вето должно быть упразднено», - добавил он.

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