Турция: Право вето в ООН должно быть отменено

Турция: Право вето в ООН должно быть отменено7
- 24.09.2022, 12:57
- 3,208
Стамбул предложил масштабную реформу Совета безопасности организации.
Турция выступает за реформирование ООН. В частности, в МИД Турции предлагают отменить право вето в Совбезе ООН.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает TRT.
Турция выступает за то, чтобы все страны были представлены в Совете безопасности на ротационной основе.
«Конечно, критерии определяются в соответствии с численностью населения каждой страны, они изучаются в соответствии с размером и географическим распределением, но, с другой стороны, право вето должно быть отменено. Они имеют альтернативу, квалифицированное большинство, то есть решение может быть принято двумя третями голосов. Сегодня, когда одна страна говорит «нет», решение не принимается», - отметил он.
По словам Чавушоглу, Турция выступает за отмену права вето, поскольку институты ООН, включая Совет Безопасности должны быть более эффективными, заметными, отвечать ожиданиям и потребностям.
«Решения, принятые на платформе, где голосуют все страны, недействительны. Все ведь зависит от 5 стран. Наше понимание реформы должно быть всеобъемлющим, право вето должно быть упразднено», - добавил он.