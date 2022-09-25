Медики рассказали, как выглядеть свежо и молодо по утрам 2 25.09.2022, 9:19

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Названы простые способы избежать эффекта «опухшего лица».

Проснуться утром с опухшим лицом — кто не проходил через это, верно? Но, хотя ситуация может казаться естественной, это всего лишь симптом, который может выявить ряд вопросов о вашем собственном теле, таких как необходимость изменить привычки или даже проверить здоровье, пишет cursorinfo.co.il.

«Появлению утренней припухлости на лице есть несколько причин. Во время сна работа лимфатической системы замедляется, и, поскольку она отвечает за всасывание жидкости из клеток, возникает предрасположенность к этому отеку, — объясняет дерматолог Моника Ариби для бразильского L’Officiel — Но наиболее важными триггерами являются диета с высоким содержанием натрия, употребление алкоголя, лекарств, гормональные изменения, положение во сне и даже генетические причины».

Как избавиться от отека на лице по утрам?

Пейте больше воды и ешьте больше овощей

Организм удерживает больше воды в ответ на эффекты обезвоживания. «Следить за своим питанием, есть больше овощей и пить много воды в течение дня — лучшие способы борьбы с причинами опухлости. Кокосовая вода и зеленый чай также подходят», — объясняет врач. Но помните: дайте натрию перерыв, хорошо?

Умойте лицо холодной водой

Как только вы проснетесь, вымойте лицо холодной водой и специальным мылом для вашего типа кожи, желательно с растительными экстрактами с противовоспалительным, успокаивающим и противоотечным действием, такими как ромашка и фенхель. Они помогут уменьшить отек.

Использовать термальную воду

Накануне вечером оставьте бутылку с термальной водой с успокаивающими активными веществами в холодильнике. «Сразу после умывания утром распылите его на лицо. Холодная температура продукта освежает и разглаживает кожу. Кроме того, он богат микроэлементами, минеральными солями, которые помогают обеспечить лучший водный баланс, с дополнительным фитодренажным действием», — объясняет доктор.

Сделать массаж лица

Отек лица также можно контролировать с помощью массажа. «Массаж лица улучшает кровообращение, что способствует эффективной оксигенации и правильному питанию клеток кожи. Это также отличная форма заботы о себе, позволяющая расслабиться и снять стресс», — объясняет хирург Алин Ламаита.

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