Когда включат отопление в квартирах белорусов? 4 25.09.2022, 11:07

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Что ясно из прогноза погоды от синоптиков.

Когда включат отопление в квартирах в Беларуси? Этим вопросом задаются уже которую неделю многие белорусы. Поскольку на улице прохладно, а дома - тем более. Журналисты «Комсомолки» посмотрели, как соотносится прогноз погоды от известного белорусского синоптика Дмитрия Рябова и правила включения тепла в квартирах.

Сначала - немного позитива. Строго говоря, отопление включают по всей Беларуси из-за низких температур и плохого прогноза погоды уже с 19 сентября. Сначала Минская область, потом - Минск и все остальные регионы. Правда, речь пока идет о потребителях тепла первой очереди - это объекты социальной сферы. В них становится тепло (согласно Правилам подготовки организаций к отопительному сезону, его проведения и завершения) при среднесуточной температуре +10 градусов и ниже целых пять суток.

В квартирах станет тепло, согласно тем же Правилам, при при средней температуре +8 градусов в течение 5 суток. Впрочем, 18 сентября первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило сделал уточнение:

- Последние несколько лет дано право местным исполнительным и распорядительным органом своим распоряжением включать отопление, назначать отопительный сезон открытым.

Также чиновник добавил свой прогноз по дате включения отопления в квартирах:

- Не будем загадывать. Но я надеюсь, традиционно где-то после 1 октября. Надеюсь еще на теплую осень.

А вот что ясно из прогноза погоды от белорусского синоптика Дмитрия Рябова на неделю с 25 сентября по 2 октября. Так, характеризуя сентябрь-2022, Рябов заметил:

- Бесконечная вереница циклонов как южных так и атлантических, холодный северный ветер и дожди, не оставляли никакой надежды на приход бабьего лета. Вот и на следующей неделе погода существенно не изменится. Атмосферными процессами продолжат управлять циклонические вихри. Погода будет умеренно теплой, но по прежнему неустойчивой.

Если говорить об абсолютных цифрах, то в понедельник синоптик прогнозирует ночную температуру воздуха +4...+9, днем +14...17 градусов, а во вторник ждем +11...+17. Среда: ночь +7...+12, день +12...+16. Четверг в ночное время +6...+12, а в дневное +14...+17. Пятница принесет +11...+17, по прогнозу специалиста.

Что касается выходных, 1 и 2 октября, то ночью предварительный прогноз обещает +7...+14, днем в субботу +12...+19, а в воскресенье от +5 по северу до +15 по западу Беларуси.

Судя по озвученным цифрам, среднесуточной температуры + 8 да еще и пять дней кряду, пожалуй, не предвидится. А значит, и отопления в квартирах. Это, кстати, подтверждает и еще одна реплика телесиноптика о неделе с 26 сентября по 2 октября:

- Много облаков, временами дожди, порывистый ветер, температура около климатической нормы.

А согласно данным Белгидромета, в сентябре климатическая норма составляет +12,1 градуса. Кстати, в 2021-м первый месяц осени был холоднее нормы (+10,8), а в 2020-м сентябрь оказался теплее названного показателя (+14,8).

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