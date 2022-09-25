В Херсоне ликвидировали важного коллаборанта, бывшего нардепом от «Партии регионов» 6 25.09.2022, 11:36

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Алексей Журавко

На месте взрыва «случайно» оказались российские пропагандисты.

Во временно оккупированном Херсоне прогремел взрыв в гостинице, в которой проживали российские пропагандисты, а также экс-регионал Алексей Журавко, который призывал Россию «довести спецоперацию до конца и дойти до западных границ Украины, чтобы освободить страну от националистов».

«Внезапно был «холопок» в гостинице, где жили раша-пропагандисты (к сожалению, не пострадали) и Журавко (очень пострадал)», - пишет издание «РИА Мелитополь».

Российское пропагандистское издание «Известия» подтвердило взрыв и сообщило, что в этой гостинице остановились журналисты RT. Никто из них якобы не пострадал.

«Все восемь номеров отеля были заполнены. По некоторым данным, погибли три человека, среди которых — депутат Верховной рады V и VI созывов Алексей Журавко. Также есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

РосСМИ пишет, что ракетный удар по зданию нанесли ВСУ из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Алексей Журавко - что о нем известно

Бывшему народному депутату от «Партии регионов», 48-летнему Алексею Журавко сообщили о подозрении в действиях в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, публичных призывах к агрессивной войне, изготовлении и распространении материалов с оправданием российской агрессии.

«Алексей Журавко, находясь после российского вторжения в Олешках Херсонской области, в сети «Вконтакте» и своем телеграм-канале распространял материалы, которые были направлены на дестабилизацию ситуации в государстве и деморализацию народа и армии Украины», - сообщили в Офисе генпрокурора Украины.

6 апреля 2022 г. экс-нардеп в запрещенной в Украине российской соцсети «Вконтакте» опубликовал пост: «Наркоман хочет войны. Актер решил монтировать видео о Буче для остановки мира. Украинцы будут гибнуть до последнего за американские и английские интересы. Клевета врагов нашей победе не помеха!».

2 апреля он опубликовал сообщение: «Дорогие друзья! Над освобожденной частью Запорожья поднялся триколор! Для большинства жителей освобожденных территорий сине-желтый флаг ассоциируется со смертью и страданиями. Именно под этим флагом последние 8 лет убивали жителей Донбасса, а затем и людей на украинских территориях».

Алексей Журавко бежал в Россию еще в 2015 году. Но после полномасштабного вторжения РФ вернулся на Херсонщину.

Уже семь лет бывший нардеп-предатель находится в общеукраинском розыске. В прошлом году дело Журавко было передано в Херсонский городской суд.

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