В Дагестане полиция стреляла в воздух, разгоняя акцию протеста против мобилизации 25.09.2022, 18:46

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Видеофакт.

В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители 25 сентября вышли на стихийную акцию протеста против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в акции принимали более ста человек: по некоторым данным, они перекрыли автомобильную трассу Махачкала — Хасавюрт, передает «Настоящее время».

Село Эндирей Хасавюртовского района, протесты против мобилизации pic.twitter.com/XlCjdlFXbF — Руслан Ахалчи (@akhalchi) September 25, 2022

На видео видно, как полиция стреляет в воздух, пытаясь разогнать протестующих, но те не расходятся.

По сообщениям с места, жители перекрыли федеральную трассу Махачкала - Хасавюрт. Так же на днях делали жители села Бабаюрт, когда отбивали от мобилизации своих — Руслан Ахалчи (@akhalchi) September 25, 2022

«Черновик» со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану запрос издания о комментарии к ситуации не ответили.

Это не первая акция протеста против мобилизации в Дагестане. Ранее в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации тоже перекрыли федеральную трассу. Также была опубликована видеозапись, на которой несколько десятков местных мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.

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