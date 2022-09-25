закрыть
25 сентября 2022, воскресенье, 18:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дагестане полиция стреляла в воздух, разгоняя акцию протеста против мобилизации

  • 25.09.2022, 18:46
  • 1,126
В Дагестане полиция стреляла в воздух, разгоняя акцию протеста против мобилизации

Видеофакт.

В кумыкском селе Эндирей Хасавюртовского района Дагестана местные жители 25 сентября вышли на стихийную акцию протеста против мобилизации. Судя по опубликованным в сети видео, участие в акции принимали более ста человек: по некоторым данным, они перекрыли автомобильную трассу Махачкала — Хасавюрт, передает «Настоящее время».

На видео видно, как полиция стреляет в воздух, пытаясь разогнать протестующих, но те не расходятся.

«Черновик» со ссылкой на республиканские информационные ресурсы сообщает, что в Эндирее в рамках мобилизации призвали 110 человек, в том числе тех, кто недавно вернулся из армии. В МВД по Дагестану запрос издания о комментарии к ситуации не ответили.

Это не первая акция протеста против мобилизации в Дагестане. Ранее в Бабаюртовском районе Дагестана протестующие против мобилизации тоже перекрыли федеральную трассу. Также была опубликована видеозапись, на которой несколько десятков местных мужчин собрались у военкомата и высказались против мобилизации. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии местные жители собрались на стихийный митинг против мобилизации – на площадь перед администрацией вышли несколько десятков человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Секретное оружие белорусов 
Секретное оружие белорусов  Артем Черников
Гибель богинь
Гибель богинь Ирина Халип
Нет никакой «частичной мобилизации»
Нет никакой «частичной мобилизации» Леонид Невзлин
Полк Калиновского — это бриллиант
Полк Калиновского — это бриллиант Богдан Яременко