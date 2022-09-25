Россияне вынесли из банков рекордный объем наличных с первых дней войны 25.09.2022, 22:00

Мобилизация спровоцировала панику.

Первая за 80 лет мобилизация спровоцировало паломничество российских граждан к банкоматам и кассам банковских офисов за наличными.

Объем кэша в обращении за одни сутки 23 сентября подскочил на 132,1 млрд рублей, следует из оперативной статистики ЦБ РФ.

Такого спроса на наличные банки не фиксировали с 4 марта: тогда в кэш из «безнала» утекло 151,1 млрд рублей. Абсолютный рекорд за всю историю российской банковской системы был установлен на второй день войны - 25 февраля, когда со счетов, карт и вкладов было снято 1,4 триллиона рублей.

«Мобилизация спровоцировала панику среди населения», — констатируют аналитики MMI. Впрочем, природа этого явления может быть иной, нежели в феврале марте, считают они: тогда люди боялись потерять сбережения, когда стало известно о начале вторжения и санкциях. Теперь же они могут запасаться рублями, чтобы «откосить от мобилизации», либо покинуть страну, над которой может опуститься железный занавес.

По словам источников «Медузы», близких к Кремлю, высшее руководство России обсуждает полный запрет на выезд военнообязанных мужчин. Из-за массового оттока он может быть введен после 28 сентября — даты, когда завершаются так называемые референдумы в оккупированных областях Украины.

Не исключено, что наличные снимали люди, которые пытаются уехать в страны СНГ — и уже там конвертировать свои рубли в другие валюты, говорит Юрий Беликов, управляющий директор «Эксперт РА» (его цитирует РБК).

Главный экономист «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Софья Донец оценивает общий спрос на «кэш» из-за новостей о мобилизации в сумму до триллиона рублей

«Люди готовятся к ухудшению ситуации», — говорит она: сбережения переводятся в более ликвидную форму, которая потребуется для расчетов за пределами крупных городов даже при нахождении внутри страны.

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