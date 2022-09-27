Группа российских военных сдалась в плен ВСУ 2 27.09.2022, 16:22

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иллюстрационное фото

Они подняли белый флаг.

Украинские воины так напугали российских захватчиков метким огнем, что те решили сразу сдаться в плен, чтобы спасти себе жизнь.

Группа оккупантов подняла белый флаг после того, как бойцы ВСУ вычислили их место расположения и ударили туда огнем. Соответствующее видео обнародовал бывший волонтер, а ныне народный депутат от «Слуги народа» Юрий Мысягин в Telegram.

«После обстрела оккупанты подняли белый флаг и сдались в плен», – подписал видео Мисягин.

В видеоролике видно, как по месту, похожему на блиндаж, наносится удар. После взрыва и возникновения задымления из того места выползают четверо или пятеро российских оккупантов. Они перемещаются в углубление в земле неподалеку и притаиваются там. При этом один из них разворачивает что-то белое, что может означать сдачу в плен.

Через какое-то время оккупант повторяет свою манипуляцию и снова разворачивает что-то белое.

Такое же видео обнародовали и в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ. Однако там не отметили, сдались ли захватчики в плен.

«ВСУ устроили небольшой фейерверк для к*цапов, но им почему-то не понравилось», – подписали видео в СтратКоме.

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