Политзаключенного Игоря Олиневича в день рождения посадили в ШИЗО 1 27.09.2022, 17:41

Игорь Олиневич

Фото: charter97.org

Лукашисты мстят белорусскому патриоту.

Белорусского патриота Игоря Олиневича в день его 39-летия посадили в ШИЗО. Об этом сообщила его мать Валентина.

«Большое спасибо тем искренним людям, которые вспомнили про день рождения Игоря! Жодинская тюрьма тоже не осталась в стороне.

У нашей системы исполнения наказаний, видимо, традиция такая — помещать наших политзаключённых в штрафные изоляторы именно в день рождения.

Я понимаю, что для того, чтобы больнее сделать и самому человеку, и его родным. Где-то слышала, что когда душа открыта свету, черные силы тут как тут.

Хочется верить, что наша энергетика добра пробилась к Игорю через все препоны. В свою очередь, он всем дарит начало своей фантастической повести», — написала Валентина Олиневич.

Отметим, первый раз режим Лукашенко судил Игоря Олиневича в 2011 году. Тогда активиста приговорили к 8 годами лишения свободы в колонии усиленного режима.

В 2013 году за книгу «Еду в Магадан» Игорь Олиневич получил главную награду и стал первым лауреатом премии имени Франтишка Алехновича Белорусского ПЕН-центра. А в 2016 году Олиневич стал лауреатом Национальной премии «Хартии-97» за защиту прав человека имени Виктора Ивашкевича за 2015 год в номинации «За личное мужество».

Ночью с 28 на 29 октября 2020 года он был задержан при пересечении государственной границы Беларуси пограничниками. Режим Лукашенко обвиняет его в «терроризме». Сам Игорь Олиневич заявил, что сознательно воспользовался правом на восстание.

22 декабря 2021-го года суд приговорил его к 20 годам лишение свободы в тюрьме в условиях строгого режима.

Написать Игорю слова поддержки и солидарности можно по адресу:

Тюрьма №4, 22163, г. Жодино, ул. Советская, 22А

Олиневичу Игорю Владимировичу

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