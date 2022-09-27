Ракета из «Панцирь-С1» пошла по «непредсказуемой траектории» и попала в россиянина, снимавшего пуск

Ракета из «Панцирь-С1» пошла по «непредсказуемой траектории» и попала в россиянина, снимавшего пуск8
- 27.09.2022, 18:21
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Видеофакт.
Ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРГК «Панцирь-С1», полетела за «непредсказуемой траекторией» и попала в снимавшего пуск солдата армии РФ.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись «дружественного огня» опубликована в социальных сетях. На видео видны три пуска в штатном режиме, а вот во время четвертого что-то пошло не так. После вылета ракета начала двигаться почти по горизонтальной траектории. Через мгновение раздался взрыв и съемка прекратилась. Дата и место съемки неизвестны.