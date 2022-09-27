Ракета из «Панцирь-С1» пошла по «непредсказуемой траектории» и попала в россиянина, снимавшего пуск 8 27.09.2022, 18:21

4,894

Видеофакт.

Ракета, выпущенная из новейшего российского ЗРГК «Панцирь-С1», полетела за «непредсказуемой траекторией» и попала в снимавшего пуск солдата армии РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись «дружественного огня» опубликована в социальных сетях. На видео видны три пуска в штатном режиме, а вот во время четвертого что-то пошло не так. После вылета ракета начала двигаться почти по горизонтальной траектории. Через мгновение раздался взрыв и съемка прекратилась. Дата и место съемки неизвестны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».