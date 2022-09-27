В Бресте задержали белоруску, проживающую в Германии 27.09.2022, 20:08

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Она внесла исправления в паспорт.

В Бресте пограничники задержали белоруску с недействительным паспортом, сообщает телеграм-канал Госпогранкомитета.

Инцидент произошел 25 сентября. Так, белоруска, проживающая в Германии, предъявила на границе паспорт с исправленным сроком действия. Сообщается, что белоруска въезжала в страну из Польши, правоохранителям женщина дала паспорт, в котором самостоятельно ранее исправила срок действия, увеличив его на 10 месяцев.

Женщина сказала, что без действующего белорусского паспорта она не могла бы оформить немецкий паспорт. Поэтому и решилась изменить цифру в графе о месяце с «0» на «1».

Подделка грозит крупным штрафом от 10 до 100 базовых величин (от 320 до 3200 рублей в сентябре 2022-го. - Прим.). Против белоруски начали административный процесс за попытку нарушения госграницы, ее паспорт с исправлениями изъяли.

В ГПК напомнили, что при утере или порче паспорта гражданином Беларуси за границей нужно обратиться в посольство или консульство в стране пребывания.

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