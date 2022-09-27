Австралийские ученые рассказали о пользе кофе 2 27.09.2022, 21:12

2,354

Сердце любит напиток бодрости.

Употребление двух-трех чашек кофе в день приводит к увеличению продолжительности жизни и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отказом от кофе, пишет Euronews.

К таким выводам пришли ученые из австралийского Мельбурна.

Результаты исследования опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. При этом, по их мнению, меньше пользы приносит кофе без кофеина. Раньше австралийских ученых о пользе кофе писали японские исследователи.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».