Австралийские ученые рассказали о пользе кофе

Австралийские ученые рассказали о пользе кофе2
- 27.09.2022, 21:12
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Сердце любит напиток бодрости.
Употребление двух-трех чашек кофе в день приводит к увеличению продолжительности жизни и снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с отказом от кофе, пишет Euronews.
К таким выводам пришли ученые из австралийского Мельбурна.
Результаты исследования опубликованы в Европейском журнале профилактической кардиологии. При этом, по их мнению, меньше пользы приносит кофе без кофеина. Раньше австралийских ученых о пользе кофе писали японские исследователи.