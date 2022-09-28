Первые мобилизованные из РФ уже в Украине: часть погибла, часть в плену 1 28.09.2022, 8:40

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Новоиспеченных солдат бросают в бой без необходимой подготовки.

На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе.

Во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.

«Они уже пополнили подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Все очень быстро. Судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще», - сказал он.

Напомним, что в Харьковской области в лесу близ Купянска бойцы 92-й бригады взяли в плен испуганного первого частично мобилизованного.

В социальных сетях опубликовали кадры оккупанта. По словам россиянина, он находился на службе всего три дня и был мобилизован из Ростовской области РФ.

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