Первые мобилизованные из РФ уже в Украине: часть погибла, часть в плену

Первые мобилизованные из РФ уже в Украине: часть погибла, часть в плену1
- 28.09.2022, 8:40
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Новоиспеченных солдат бросают в бой без необходимой подготовки.
На третьи сутки после начала мобилизации до 20 тысяч россиян уже были на украинской границе.
Во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным советник ОП Алексей Арестович заявил, что их бросают в бой без необходимой подготовки.
«Они уже пополнили подразделения, которые обороняются под Сватово, Лиманом и Купянском. Часть из них погибла, часть уже в плену. Все очень быстро. Судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще», - сказал он.
Напомним, что в Харьковской области в лесу близ Купянска бойцы 92-й бригады взяли в плен испуганного первого частично мобилизованного.
В социальных сетях опубликовали кадры оккупанта. По словам россиянина, он находился на службе всего три дня и был мобилизован из Ростовской области РФ.