Во сколько обойдется белорусам отдых на море этой зимой 6 28.09.2022, 9:18

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Добраться в Доминиканскую Республику или Мексику проще и дешевле всего из Варшавы.

Несмотря на завершение летнего туристического сезона, шансы погреть бока на морских пляжах у белорусов есть и в холодную пору года. Выбор очень ограничен, цены на туры давно нельзя назвать демократичными, но если очень хочется, то можно, пишет Onlíner.

Хит сезона — ОАЭ, классика — Египет

Если речь об отдыхе с вылетом из Беларуси, то варианта три: Египет, ОАЭ и турецкая Анталья, — но к началу зимы последний отвалится из-за климата.

— Хитом сезона можно считать ОАЭ, куда с конца октября уже ежедневно будет летать «Белавиа», также планируется выполнение ежедневных рейсов авиакомпанией Fly Dubai. Эмираты предлагают нашим туристам выбор размещения на любой бюджет, отличные пляжи и большое разнообразие развлечений, достопримечательностей и активностей, — рассказал Onlíner директор компании «Вояжтур» Евгений Сазыкин.

Но Египет — традиционно самое популярное направление осенне-зимнего сезона. В летнее время из-за необходимости облета требовалась дополнительная посадка в Анталье, сейчас же рейсы постепенно переводятся на новый маршрут — более быстрый и без технической посадки, благодаря чему должны упасть и цены на билеты.

— Главным преимуществом Египта остаются более доступные (по сравнению с Эмиратами) цены размещения и система питания «все включено», так полюбившаяся белорусским туристам, — отмечает Евгений Сазыкин.

Приблизительная цена на двоих за 10 ночей в Египте — 5800 рублей на двоих четырехзвездочном отеле.

Сколько стоит путевка в ОАЭ и что там делать

Одно из направлений, набирающих популярность, — Эмираты. Принято считать, что этот вариант отдыха доступен только состоятельным людям. Так ли это?

— Выбор вариантов для отдыха в ОАЭ большой — они могут подойти разным группам туристов. Например, путешественники, которые хотят сэкономить, выбирают городские отели в Дубае с завтраком или полупансионом, — говорит специалист.

Стоимость такого отдыха стартует от 2300 рублей на человека за неделю. При этом добираться на пляж, к достопримечательностям и в торговые центры нужно будет на транспорте.

Если для туристов важнее пляж, то лучше выбирать отели в таких эмиратах, как Рас-аль-Хайма, Аджман, Шарджа и Фуджейра. Здесь неделя отдыха в отеле, расположенном на берегу моря, с завтраком стартует от 2600 рублей за человека.

Ну и предсказуемо, что самые роскошные пляжные отели расположены в Дубае — здесь ценники ощутимо выше.

— Например, в этом году открылся первый отель только для взрослых (16+), который предлагает не только элегантные номера с видами на залив и самое высокое в мире колесо обозрения Айн-Дубай, но также диджейские сеты у панорамного инфинити-бассейна и яркие гастрономические впечатления в лучших ресторанах. Неделя в таком отеле обойдется от 8000 рублей на одного гостя, — рассказывает директор компании «Вояжтур».

Чем примечательны Эмираты, кроме пляжей и пустыни? Множество молов и аутлетов, в том числе с масштабными распродажами, тематические парки аттракционов, аквапарки, аквариумы, ботанические и зоологические сады. Сам Дубай — это город-экспонат с музеем будущего, ночной жизнью с барами и ресторанами на высоте птичьего полета.

В Абу-Даби находятся знаменитая мечеть шейха Зайда и филиал Лувра, шикарный пляж и заповедник на острове Саадият. В Рас-эль-Хайме — уникальная природа, горы и самый длинный зиплайн в мире. Плюс в ноябре-декабре пройдет чемпионат мира по футболу в Катаре, и многие собираются в Дубай, чтобы удобно долететь оттуда в Доху на самолетах-маршрутках Qatar Airways.

В октябре чартеры из Минска в Шарджу будут летать пять раз в неделю, а с конца следующего месяца и до мая — ежедневно. Время в полете — около шести часов. Для въезда в Эмираты потребуются паспорт, действительный в течение шести месяцев после возвращения, сертификат о вакцинации двухкомпонентной вакциной, действительный в течение года после второй дозы (отсчет начинается с 15-го дня после второй дозы), или ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный менее чем за 48 часов до вылета.

Что касается самого пребывания, то количество ограничений во всех эмиратах, кроме Абу-Даби, сведено к минимуму. Масочный режим планируют полностью отменить сегодня.

А что по экзотике?

Самыми популярными экзотическими направлениями в этом сезоне являются острова Индийского океана: Шри-Ланка, Занзибар и Мальдивы. Добраться на острова можно перелетом из Минска с пересадкой в Шардже, Дубае, Стамбуле или с вылетом из Москвы. Тем временем курорты Карибского моря стали очень труднодоступными и дорогими из-за сложностей с перелетами. Добраться в Доминиканскую Республику или Мексику проще и дешевле всего из Варшавы, если есть шенген.

— Шри-Ланка предлагает самый доступный экзотический отдых с океанскими пляжами, тропическими фруктами, экскурсиями и сафари, а также аюрведическими спа-ритуалами. Стоимость недельного отдыха стартует от 3500 рублей за полный пакет на одного человека в двухместном номере, — отмечает Евгений Сазыкин.

Занзибар — настоящая жемчужина Индийского океана с африканским колоритом. Стоимость тура из Минска — от 4500 рублей, включая перелет, размещение, трансфер, завтраки и страховку.

Также относительно доступными остаются Мальдивы с уединенными романтическими виллами на берегу океана или тусовочными резортами с ночными клубами и живой музыкой. Стоимость туров на райские острова начинается от 5500 рублей за человека.

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