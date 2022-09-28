«Нигде не отдыхала уже 13 лет, кредиты на отпуск считаю дикостью» 3 28.09.2022, 14:10

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Отдых на море для белорусов становится непозволительной роскошью.

Экономический кризис, резкое сокращение маршрутов из-за санкций против «Белавиа», сложности с получением виз — все это привело к тому, что белорусы прекращают ездить на отдых.

Telegram-канал «Хартия-97%» спросил своих подписчиков, ездили ли на отдых этим летом.

«За всю жизнь нигде не отдыхала, только один раз в Польше у тети гостях была. Всегда недостача финансов. Квартира, мебель и учеба дочки. Мы с мужем вдвоем не пьющие, работали всю жизнь. Не до отдыха».

«Семьей из пяти человек ездили поездом Минск-Анапа в августе месяце. Билеты ориентировочно — 250 рублей на человека в обе стороны. Летать дорого и страшно, неизвестно, как обслуживание самолетов происходит.

Но отдых там не понравился, экскурсии никакие».

«Во время отпуска никуда не ездил, хотя возможность была. Прошел физиотерапию в поликлинике, чтобы немного поправить здоровье».

«Прывітанне. Наконт адпачынку за мяжой. Дзякуючы Германіі і нямецкім жыхарам два разы вазіла вучняў на аздараўленне ў Германію. Гэта быў пачатак 2000-ых гадоў. У астатнія гады адпачынак праводзім на «Чорным моры», так жартоўна мае аднавяскоўцы называюць збор чарніц. Вядома ж, не ад добрага жыцця. А гэтым летам гэта быў адзіны сродак для існавання, бо не магу працаўладкавацца».

«Мы отдыхали в Беларуси, сами из Рогачева, так куда-то выехать сложно, визу трудно получить, раньше по приглашению ездили в Германию».

«Нигде вообще не отдыхала уже 13 лет, нет финансовой возможности, брать на отдых, как делают многие беларусы, кредиты — считаю дикостью», — поделились мнением наши читатели», — пишут читатели нашего Telegram-канала.

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